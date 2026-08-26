Dr. Hasan Çelik’ten estetiğe dair her şey

Ünlü Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hasan Çelik, Keyf TV yapımcısı, sunucusu ve yazar Sabiha Ünal’ın konuğu oldu. Kadınların estetik cerrahiye ilişkin en çok merak ettiği konuların ele alındığı programda, meme estetiğinden, Annelik estetiğine kadar pek çok başlık konuşuldu.



Keyf TV ekranlarında izleyiciyle buluşan programda Dr. Hasan Çelik, Estetik cerrahi alanında merak edilen soruları mesleki deneyimi ve uzmanlığı doğrultusunda içtenlikle yanıtladı. Sabiha Ünal’ın yönelttiği sorularla meme büyütme, meme küçültme operasyonları ayrıntılarıyla ele alınırken; kadınların son yıllarda yoğun ilgi gösterdiği Annelik estetiği (Mommy Makeover) de programın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Programda estetik operasyonlarda doğru hasta değerlendirmesinin önemi, kişiye özel planlama, doğal görünüm beklentisi ve operasyon sürecine ilişkin merak edilen noktalar da konuşuldu. Dr. Hasan Çelik, estetik cerrahinin yalnızca fiziksel bir değişim olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, kişinin beklentilerinin doğru anlaşılmasının ve uygulanacak işlemlerin bireysel ihtiyaçlara göre planlanmasının önemini anlattı. Samimi sohbeti ve bilgilendirici içeriğiyle dikkat çeken programda Sabiha Ünal, kadınların estetik operasyonlar öncesinde en fazla yanıt aradığı soruları Dr. Hasan Çelik’e yöneltti. Çelik ise merak edilen konuları anlaşılır bir dille izleyiciler için değerlendirdi. Meme estetiğinden, Annelik estetiğine, estetik cerrahide doğru planlamadan doğal sonuç beklentisine kadar pek çok konunun konuşulduğu özel program, Keyf TV ekranlarında izleyiciyle buluştu.