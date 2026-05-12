Doğuş: Şu an erkek bile olmayabilirdim! 

‘Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada’ programına konuk olan şarkıcı Doğuş, çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti.

 

*Sevgililerimin bazılarını aldattım.  

*9 yaşımdan 18 yaşıma kadar sokaklarda yaşadım.  

*7 yaşımda yurtta kalırken altıma kaçırdığım için kolumu ustura ile kestiler.  

* ‘Kimsesiz’ adlı bir sinema filmine başladık.  

*Kalbimden kurşunlandım, koltuk altımdan şişlendim, şu an erkek bile olmayabilirdim, çok uygunsuz yerlerimden bıçaklandım.  

*Uçakta bir kadın evli olduğumu bildiği halde ahlaksız teklifte bulundu. Bana dediklerini söylesem şu an bu programdan sonra kanal kapanır.  

*İbrahim Erkal büyük bir ozandı. Kendisi şöhreti hiç sevmedi.

