Doğuş: Şu an erkek bile olmayabilirdim! 

Şarkıcı Doğuş ‘Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada’ programına konuk oldu. İşte programda öne çıkan satırbaşları…

*Sevgililerimin bazılarını aldattım.

*9 yaşımdan 18 yaşıma kadar sokaklarda yaşadım.

*7 yaşımda yurtta kalırken altıma kaçırdığım için kolumu ustura ile kestiler.

* ‘Kimsesiz’ adlı bir sinema filmine başladık.

*Kalbimden kurşunlandım, koltuk altımdan şişlendim, şu an erkek bile olmayabilirdim, çok uygunsuz yerlerimden bıçaklandım.

*Uçakta bir kadın evli olduğumu bildiği halde ahlaksız teklifte bulundu. Bana dediklerini söylesem şu an bu programdan sonra kanal kapanır.

*İbrahim Erkal büyük bir ozandı. Kendisi şöhreti hiç sevmedi.