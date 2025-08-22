Doğa Lara Akkaya, eski rol arkadaşı ve evli olan Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları paylaştı!

Doğa Lara Akkaya, Tozluyaka dizisindeki rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları paylaştı. Oyuncu, Ayaydın'ın kendisine, "Dünyanın en güzel kadını" yazmasına tepki gösteerip, "Dünyanın en güzel kadını sence de karın değil mi?" diyerek, karşılık verdi.

Akkaya, "Allah belanızı versin. Ben 21 yaşındaydım Tozluyaka isimli işte oynarken, ilk işimdi, ağzımı açamadım, zaten o da bu anları kolladı hep, ben yine de saygımdan abi dedim hep. Sürekli beni sözlü yazılı taciz etti. Set bitti bunları yazdı.

Ben kendimi yakıyorum, hazır hissetmezken (üzerinden yıllar geçmesine rağmen) kız kardeşlerimin arkasındayım, peki sizin benim arkamda duracağınıza nasıl güveneceğim? Yine yalnız mıyım?" dedi.