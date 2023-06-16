Dilan Tanburoğlu'nun sergisi tam not aldı  

Dilan Tanburoğlu'nun sergisi sanatseverlerden tam not aldı. İşte haberin detayları...

Muse Contemporary Sanat Galerisi Levent'teki binasında yazı 'Without Boundaries' sergisi ile karşıladı.


11 sanatçının katıldığı karma sergiye farklı renk tonlarında 3 farklı portre eseri ile katılan sanatçı Dilan Tanburoğlu, sanatseverlerden tam not aldı. 13 yaşından bu yana resim sanatı ile ilgilenen ve 7 yıldır profesyonel olarak resim yapan sanatçı, eserlerinde kusurlarımızı sevmemiz gerektiğini, asıl güzelliğin kusurlarda olduğu mesajını veriyor.


Başarılı sanatçı, ağustos ayının başında İtalya'da Roma Biale Cerruti Art Gallery, Floransa Armando Xhomo Gallery ve Siena'da gerçekleştireceği kişisel sergileri ile ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.

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Dilan Tanburoğlu

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