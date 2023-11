Dilan Polat'ın cezaevindeki birinci gününde neler yaşadığı ortaya çıktı!

Master Haber'den Ercan Öztürk'ün haberine göre, Dilan Polat’ın Marmara Kadın Kapalı Cezaevi'nde gerdiği ilk günün detaylarına ulaştı. Dün sabah cezaevine giriş yapan Polat, işlemlerin ardından geçici koğuşa götürüldü. Bir süre sonra tansiyon sorunu yaşayan Polat, revir koğuşuna kaldırıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi ardından tansiyonu normale dönen Polat’ın çocuklarıyla telefonda görüşme isteğine cezaevi yönetiminden ‘Evraklarınız yok’ denilerek onay çıkmadı. Polat'ın çocuklarıyla haftada on dakika görüntülü konuşabilmek için evraklarının hazırlanması yönünde avukatlarına talimat verdiğini öğrendik. Cezaevlerinde görüntülü konuşmanın dakikasının bir lira olduğu öğrenildi.

TANSİYONU DÜŞTÜĞÜ İÇİN REVİRE KALDIRILDI

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu Polat çiftine başlatılan soruşturmada Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Kardeşi Sıla Doğu ve Nilgün Yılmaz’la birlikte Marmara Kadın Kapalı Cezaevi’ne sabah saatlerinde giriş yapan Polat, işlemlerinin ardından geçici koğuşa götürüldü. Herhangi bir şey yemeyen Polat’ın bir süre sonra tansiyonu düşünce revire kaldırıldı. Sağlık çalışanlarının müdahalesiyle tansiyonu normale dönen Polat, yeniden geçici koğuşa gönderildi. İnfaz koruma memurlarından çocuklarıyla telefonda görüşmek için yardım istese de bu talebe ‘Evraklarınız eksik. Evraklarınız bugün hazırlansa bile sizin telefon gününüz Cuma. İsterseniz sesli, isterseniz görüntülü görüşebilirsiniz’ yanıtı verildi.



CEZAEVİ ORTAMIYLA GÖZÜKMEK İSTEMİYORUM!

Polat, ‘Çocuklarım beni burada görsün istemiyorum. Cezaevi ortamıyla gözükmek istemiyorum’ dedi. İnfaz koruma memurları da görüntülü konuşmanın özel odalarda da yapıldığını söylemesi üzerine evraklarının bir an önce hazırlanması için avukatlarına talimat verdiği öğrenildi. Telefon görüşme süresinin haftada on dakika, konuşmanın dakikasının ise bir lira olduğu öğrenildi. Konuşmanın ücreti ise mahkumlardan tahsil ediliyor. Cezaevinde görüntülü konuşma günleri şöyle: Pazartesi günü A ve C koğuşlarının ilk kısmı, Salı ve Çarşamba günü B koğuşları, Perşembe günü A ve C koğuşunun ikinci kısmı, Cuma günü ise geçici koğuş ve revir koğuşu. Polat’ın normal koğuşa ne zaman geçeceği ise şimdilik açıklanmadı. Ancak cezaevi prosedürlerine göre cezaevine giren bir tutuklunun bir haftaya kadar geçici koğuşta kalabiliyor. Geçici koğuşların hijyen bakımından normal koğuşlara göre kötü şartlarda olduğu için tutukluların bir an önce buradan kurtulmak istiyorlar. Marmara Kapalı Kadın Cezaevi'nde bugün başlayıp, 10 Kasım tarihine kadar sürecek olan açık görüşten Polat çifti de faydalanabilecek.

CEZAEVİNDE NE GİYECEK?

Şatafatlı yaşamıyla günlerdir Türkiye'nin en çok konuştuğu ismi olan Dilan Polat, lüks arabalarının uanı sıra kıyafetleriyle de adından söz ettiriyordu. Master Haber’den Ercan Öztürk, Polat’ın cezaevinde giyebileceği kıyafetlerin, takacağı aksesuarların listesine ulaştı. Polat’ın cezaevindeki dolabımda şu kıyafetler olacak: Bir adet palto, üç adet tişört, bir adet manto, iki adet pijama takımı, iki adet hırka, 1 adet spor ayakkabısı, dört adet pantolon ve etek, bir çift kışlık ayakkabı, iki adet elbise, bir adet iskarpin, bir adet eşofman, bir kol saati, dört adet gömlek ve bir adet içlik ve iki adet kazak.