Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu bayram tatili için bakın nereyi tercih etti?

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Mart başında yılın en sürpriz aşkına imza atan Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu, birlikte ilk tatillerine çıktı! Dilan Çiçek Deniz bu sezon yer aldığı Amadeus tiyatro oyununun 100'üncü oyunu sahnelendikten ve birçok markayla olan anlaşmalarının reklam filmlerini arkaya arkaya çektikten sonra yoğun iş temposun ara vermek için tatile çıktı.



Bayram tatilini fırsat bilen çift, dünyanın en romantik yerlerinden biri olan Maldivler'e uçtu. Çift ilk tatilleri için romantik bir rota seçerek Maldivler Club Med'e gitti. Bayram boyunca Hint Okyanusu'nun ortasında tüm dünyadan uzakta baş başa tatil yapacak olan oyuncu çift, bakalım Maldivler'de paylaşım yaparak, hayranlarının beklediği 'o' pozu verecek mi? Bekleyip, göreceğiz...