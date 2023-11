Dev figürler gençlere ilham kaynağı olmak için sokağı çıktı

Hayal ettikleri yer için yeteneklerini geliştiren kadınların cümlelerini taşıyan dev Lego figürleri, büyük ilgi gördü.

Figürlerin yanına gelerek kendi sözleriyle objektiflere poz veren Doğa Rutkay ile Eda Erdem, büyük ilgi görürken, dört kadın tarafından yazılan ve Lego markasının ikonik minifigürleri tarafından taşınan cümleler, 7 Kasım Salı akşamına kadar Nişantaşı sokaklarında sergilenecek.

Lego Group, yeteneklerini geliştirmeleri ve hayallerinin peşinden koşmaları için kızları motive etme kararlılığını sürdürürken, diğer yandan ebeveynleri de çocukların gelişimi için kritik olan oyuna öncelik vermeleri konusunda cesaretlendiriyor.

KIZ ÇOCUKLARI TOPLUMA DAHA FAZLA KATKI SAĞLAYABİLİR



A Milli ve Fenerbahçe SK Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem: “‘Sen yapamazsın diyenleri bloklarınla durdurabilirsin’. Çünkü kız çocuklarının dış etkenlerden etkilenmeden kendi yetenekleri ve istekleri doğrultusunda hayallerini gerçekleştirmeleri, topluma daha fazla katkı sağlayabilir. Yapmak istediğimiz her şey için sadece kendi gücümüze ve tutkuya ihtiyacımız var, geri kalan her şeye blok koyup ilerleyebiliriz” dedi.

MÜKEMMEL OLMAK ZORUNDA DEĞİLİZ AMA İSTEDİĞİMİZ HER ROLÜ OYNAYABİLİRİZ



Doğa Rutkay ise, “Bir oyuncu olarak sahnede çok farklı role büründüm. Aynı şey hayat için de geçerli. Bir kadın olarak birden fazla rolüm var. Hepsinde mükemmel olmak zorunda değiliz ama istediğimiz her rolü oynayabiliriz. Önemli olan ne istediğimiz, tam da bu nedenle kızlara diyorum ki ‘Tek bir rolün yok hayatta, istersen her rol senin’” dedi.