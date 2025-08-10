Derya Pınar Ak’ın tatil pozları sosyal medyayı salladı 10.08.2025 11:13 Derya Pınar Ak’ın tatil pozları sosyal medyayı salladı. İşte detaylar... Prens dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Derya Pınar Ak, yeni aşk dizisinde Birce Akalay’ın kızı Şirin rolüyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yoğun set öncesi Alaçatı’ya tatile çıkan güzel oyuncu, kırmızı straplez mini elbisesiyle verdiği pozları Instagram’da paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan kareler, sosyal medyada adeta fırtına estirdi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN