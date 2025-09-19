Derin Beşikçioğlu: Hâlâ içimde doktor olma isteği var

“Kaosun Anatomisi” adlı dizide doktor Aslı karakterini canlandıran Derin Beşikçioğlu, rolü hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Hikâyede herkes bir kırılma noktası yaşarken, değişmeyen tek karakterin Aslı olduğunu belirten oyuncu, “Aslı hikâyenin en beyaz, en saf, en temiz kısmında duran ve değişmeyen tek karakter. Onu canlandırmak insancıl bir yerden özdeşleşti” dedi.

Karakterle arasındaki farklara da değinen Beşikçioğlu, “Kesinlikle birbirimize benzemiyoruz. İş sevgisi, sevgilisine duyduğu aşk ve fedakârlık konusunda benziyorum ama ben daha heyecanlı, deli dolu bir tipim. Aslı biraz daha sakin” ifadelerini kullandı.

Oyunculuk çocukluk hayali olsa da doktor olmayı da çok istediğini söyleyen Beşikçioğlu, “Hâlâ doktor olmak isterim galiba. Matematiğim kötü olduğu için yapmamıştım” diyerek esprili bir itirafta bulundu.



YENİ ALIYORSAM DOLABIMDAN BİRİNİ VERİYORUM

Yoğun geçen sezon nedeniyle tatil yapamadığından yakınan oyuncu, “Çalışmakla geçti ama iyi ki de böyle oldu” dedi. Her zaman tarzıyla dikkat çeken Beşikçioğlu, kıyafete fazla masraf etmediğini de vurgulayarak, “Her şey çok pahalı, fiyat algımız şaştı. Yeni bir şey alıyorsam gardrobumdan bir tane de veriyorum. Öyle bir denge kurdum” diye konuştu.



KAOSTA KABUĞUMA ÇEKİLİRİM

Kaos anlarında nasıl davrandığı sorusuna ise oyuncu, “Kendi kabuğuma çekiliyorum. Hiçbir şey yapmam çünkü kaosun içinde kalmak beni daha kötü yapar. O yüzden kendi alanımı korumaya çalışırım” yanıtını verdi.

Projenin kendisi için çok özel olduğunu belirten Beşikçioğlu, “Çok heyecanlıyım. Müthiş bir işin içinde olduğumu düşünüyorum. İçinde bulunmaktan gurur duyduğum bir iş. Bütün oyuncu arkadaşlarımla da çok iyi anlaştım” diyerek sözlerini noktaladı.