Denebunu Awards için oylama süreci başladı!

4 milyondan fazla Denebunu üyesinin oylarıyla belirlenen, bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Denebunu Awards için heyecan dolu oylama süreci başladı! Bu yılın en sevilen; markalarını, projelerini, ürünlerini, başarılı iş birliklerini, oyuncu ve influencerlarını Denebunu web sitesi üzerinden üye olup 29 Eylül 2025 tarihine kadar oy vererek, destekleyebilirsiniz!

2018 yılından bu yana pazarlama ve reklam sektörüne katkı sağlayan markaların ürünlerini, sevilen projeleri, iş birliklerini, influencer ve oyuncuların başarılarını ödüllendiren Denebunu Awards bu yıl yedinci kez düzenlenecek. Toplam 25 kategoride kazananları ise 4 milyondan fazla Denebunu üyesi oylarıyla belirleyecek. Siz de denebunu.com adresinden üye olup, 29 Eylül 2025 tarihine kadar oy kullanarak sevdiğiniz markaların ürünlerini, influencerları ve ünlü isimleri destekleyerek heyecan dolu oylama sürecine ortak olabilirsiniz!

İşte Yedinci Denebunu Awards’ın Merakla Beklenen Kategori ve Adayları:

Yılın En İyi TikToker’ı

Aleyna Beyazgül

Ceren Morova Özer

İlayda Sürücü

Simay Dal

Sinem Çiçek

Yılın Parlayan İsmi

Alisa Sezen Sever

Atakan Özkaya

Ebrar Karabakan

Melis Minkari

Mina Demirtaş

Yılın Lifestyle Influencer'ı

Damla Altun

Duygu Özaslan

Elvin Levinler

Mina Ceran

Yasemin Şefkatli Tatlıses

Yılın En İyi YouTube Kanalı

Alper Rende

Belkıs TV

Big5

Meryem Can

Noluyo Ya ¿

Yılın En Sevilen Girişim Ürünü

Ece Tuncel | De Tulum

Eda Ece | Jaya

Fulya Zenginer | Agula

Ogün Alibaş & Elif Hazal Tan | Thin

Şeyda Erdoğan | ADVB

Yılın Stil Sahibi Kadını

Burcu Esmersoy

Ceylan Atınç

Ece Sükan

Sedef Avcı

Yasemin Kay Allen

Yılın Stil Sahibi Erkeği

Aytaç Şaşmaz

Birkan Sokullu

Furkan Andıç

Selahattin Paşalı

Taro Emir Tekin

Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

Cemre Baysel

Demet Özdemir

Hazal Subaşı

İrem Sak

Sinem Ünsal

Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

Aras Aydın

Giray Altınok

Hakan Kurtaş

Mert Yazıcıoğlu

Ulaş Tuna Astepe

Yılın En İyi Podcast Programı

Danla Bilic | DanlaCast

Deniz Dülgeroğlu | Merdiven Altı Terapi

Ece Targıt Günşiray | Yoldayız Geliyor Musun?

Ortamlarda Satılacak Bilgi

Tuba Güleç | Dr. Gulec Radio

Yılın Influencer Marka İş Birliği

Cemre Solmaz x Maybelline New York

Gamze Erçel x Penti

Hasçelikler and the City x Dimes

Rachel Araz Kiresepi x Prima

Sibil Çetinkaya x Koton

Yılın En İyi Kadın Marka Yüzü & İş Birliği

Aptamil Çocuk Devam Sütü x Aslı Enver

Emotion x Hande Erçel

Gliss x Beren Saat

Maruderm Cilt Bakım x İlayda Alişan

Signal x Sıla Türkoğlu

Yılın En İyi Erkek Marka Yüzü & İş Birliği

AXE x Çakal

Etat Pur x Cemal Can Canseven

Gillette x Kenan Yıldız

Lipton Ice Tea x Kubilay Aka

Yves Rocher x Alp Navruz