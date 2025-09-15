Denebunu Awards için oylama süreci başladı!
Denebunu Awards için oylama süreci başladı!
4 milyondan fazla Denebunu üyesinin oylarıyla belirlenen, bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Denebunu Awards için heyecan dolu oylama süreci başladı! Bu yılın en sevilen; markalarını, projelerini, ürünlerini, başarılı iş birliklerini, oyuncu ve influencerlarını Denebunu web sitesi üzerinden üye olup 29 Eylül 2025 tarihine kadar oy vererek, destekleyebilirsiniz!
2018 yılından bu yana pazarlama ve reklam sektörüne katkı sağlayan markaların ürünlerini, sevilen projeleri, iş birliklerini, influencer ve oyuncuların başarılarını ödüllendiren Denebunu Awards bu yıl yedinci kez düzenlenecek. Toplam 25 kategoride kazananları ise 4 milyondan fazla Denebunu üyesi oylarıyla belirleyecek. Siz de denebunu.com adresinden üye olup, 29 Eylül 2025 tarihine kadar oy kullanarak sevdiğiniz markaların ürünlerini, influencerları ve ünlü isimleri destekleyerek heyecan dolu oylama sürecine ortak olabilirsiniz!
İşte Yedinci Denebunu Awards’ın Merakla Beklenen Kategori ve Adayları:
Yılın En İyi TikToker’ı
Aleyna Beyazgül
Ceren Morova Özer
İlayda Sürücü
Simay Dal
Sinem Çiçek
Yılın Parlayan İsmi
Alisa Sezen Sever
Atakan Özkaya
Ebrar Karabakan
Melis Minkari
Mina Demirtaş
Yılın Lifestyle Influencer'ı
Damla Altun
Duygu Özaslan
Elvin Levinler
Mina Ceran
Yasemin Şefkatli Tatlıses
Yılın En İyi YouTube Kanalı
Alper Rende
Belkıs TV
Big5
Meryem Can
Noluyo Ya ¿
Yılın En Sevilen Girişim Ürünü
Ece Tuncel | De Tulum
Eda Ece | Jaya
Fulya Zenginer | Agula
Ogün Alibaş & Elif Hazal Tan | Thin
Şeyda Erdoğan | ADVB
Yılın Stil Sahibi Kadını
Burcu Esmersoy
Ceylan Atınç
Ece Sükan
Sedef Avcı
Yasemin Kay Allen
Yılın Stil Sahibi Erkeği
Aytaç Şaşmaz
Birkan Sokullu
Furkan Andıç
Selahattin Paşalı
Taro Emir Tekin
Yılın En İyi Kadın Oyuncusu
Cemre Baysel
Demet Özdemir
Hazal Subaşı
İrem Sak
Sinem Ünsal
Yılın En İyi Erkek Oyuncusu
Aras Aydın
Giray Altınok
Hakan Kurtaş
Mert Yazıcıoğlu
Ulaş Tuna Astepe
Yılın En İyi Podcast Programı
Danla Bilic | DanlaCast
Deniz Dülgeroğlu | Merdiven Altı Terapi
Ece Targıt Günşiray | Yoldayız Geliyor Musun?
Ortamlarda Satılacak Bilgi
Tuba Güleç | Dr. Gulec Radio
Yılın Influencer Marka İş Birliği
Cemre Solmaz x Maybelline New York
Gamze Erçel x Penti
Hasçelikler and the City x Dimes
Rachel Araz Kiresepi x Prima
Sibil Çetinkaya x Koton
Yılın En İyi Kadın Marka Yüzü & İş Birliği
Aptamil Çocuk Devam Sütü x Aslı Enver
Emotion x Hande Erçel
Gliss x Beren Saat
Maruderm Cilt Bakım x İlayda Alişan
Signal x Sıla Türkoğlu
Yılın En İyi Erkek Marka Yüzü & İş Birliği
AXE x Çakal
Etat Pur x Cemal Can Canseven
Gillette x Kenan Yıldız
Lipton Ice Tea x Kubilay Aka
Yves Rocher x Alp Navruz