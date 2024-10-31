Demet Şener: 40 dakika maske yapıyorum

Güzellik ve bakım konularında profesyonel bilgi alışverişinde bulunan Şener, modern estetik uygulamaların önemine değindi. Demet Şener, sağlıklı yaşamın ve kendine iyi bakmanın önemini vurguladı. Bu ziyaret, Demet Şener'in güzellik ve sağlık konusundaki duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Şener "Güzellik konusunda profesyonel bir ekiple çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Güzellik benim için kişinin hayat enerjisi kendisini sevmesi benim için çok önemli. Ben artık kadın,erkek diyerekten ayırmıyorum. Bir insanın kendisini güzel ve iyi hissetmesi en önemli şey. Bu demek değil ki, sadece görsele önem veriyoruz. Kendimize baktıkça daha da bakmak istiyoruz. Herkes kendinin en iyi versiyonu olabilir, kimseye özenmemek lazım” dedi. Yaş ilerledikçe hem içten gem dıştan destek almak gerekiyor diyen Demet Şener, "47 yaşındayım dolu, dolu. Kendine çok iyi bakıyorum, her güne maskem var. 40 dakika mı buna ayırıyorum. Spor yapıyorum ama zamana karşı gelmek için destek almamız gerekiyor. Emek vereceğiz ama destek şart” diye konuştu.