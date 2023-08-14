Demet Özdemir Yunan DJ Sergio ile aşk yaşıyor mu? Özdemir bakın ne cevap verdi?

Oğuzhan Koç'tan geçtiğimiz mayıs ayından anlaşmalı olarak boşandıktan sonra Yunan DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Demet Özdemir Yunanistan’dan ev alarak yaz aylarını orada geçirmişti.



Ünlü isim önceki gün yurda döndü.

İstanbul Havalimanında görüntülenen oyuncu "Yunanistan tatili güzel, hareketli ve eğlenceli geçti, ben bile döneceğimi beklemiyordum siz beni nasıl buldunuz?" diyerek muhabirlere takıldı. Yunanistan'dan ev aldığı haberlerini doğrulayan oyuncu "Çok önce planladığım bir şeydi ve yeni tamamlandı. İçi yapıldığı için çok gidip gelmek zorunda kaldım. Herkes soluksuz bir tatil yaptığımı sanıyor ama öyle değil. Hem tatil yaptım hem de evin dekarasyonu ile ilgilendim" dedi.

Yunan DJ Sergio ile ilgili gelen sorulara Özdemir gülerek "Çok teşekkür ederim size. Sizi ve sorularınızı çok özlemişim" diyerek cevap verdi.