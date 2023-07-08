  Demet Özdemir bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi?

Demet Özdemir bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi? İşte haberin detayları...

 

Oğuzhan Koç ile evliliği sekiz ayda biten Demet Özdemir, tatilden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

 

Selin İmer, pembe elbisesiyle pozlar veren oyuncuyu, Avustralyalı oyuncu Margot Robbie'ye benzetti.


İmer, "Margot Robbie bak işine" yazdı.

Özdemir ise İmer'e, "Cevap hakkı doğdu" karşılığını verdi.


Özdemir, başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisiyle izleyici karşısında...

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Demet ÖzdemirMargot RobbieSelin İmer

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi