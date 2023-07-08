Demet Özdemir bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi? 08.07.2023 16:12 Demet Özdemir bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi? İşte haberin detayları... Oğuzhan Koç ile evliliği sekiz ayda biten Demet Özdemir, tatilden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Selin İmer, pembe elbisesiyle pozlar veren oyuncuyu, Avustralyalı oyuncu Margot Robbie'ye benzetti. İmer, "Margot Robbie bak işine" yazdı. Özdemir ise İmer'e, "Cevap hakkı doğdu" karşılığını verdi. Özdemir, başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisiyle izleyici karşısında... HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Demet ÖzdemirMargot RobbieSelin İmer