  Demet Özdemir bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi?

Oğuzhan Koç ile evliliği sekiz ayda biten Demet Özdemir, tatilden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

Selin İmer, pembe elbisesiyle pozlar veren oyuncuyu, Avustralyalı oyuncu Margot Robbie'ye benzetti.



İmer, "Margot Robbie bak işine" yazdı.

Özdemir ise İmer'e, "Cevap hakkı doğdu" karşılığını verdi.



Özdemir, başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisiyle izleyici karşısında...