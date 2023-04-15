Demet Akalın'dan Yalı Çapkını dizisine ağır tepki

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Star TV'de ekrana gelen başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin bazı sahnelerine tepki gösterdi.



Şarkıcı, dizide Ferit'le (Mert Ramazan Demir) evli olan Seyran'ın (Afra Saraçoğlu) Tarık ile (Baran Bölükbaşı) sahnesine tepki gösterdi.



Dizide, Tarık'ın Seyran'ı sıkıştırması, gündem olmuştu.

Akalın ise, "Saçmalamanın zirvesindesiniz Yalı Çapkını çüş ya... Ayyyy kapadım valla bu ne ya! Evli bir kadına sarkıntılık yuh yuh ki ne tüh size be! Vallahi sizde kalkın yayından tam olsun! Boykot" diyerek, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği beş haftalık cezaya da değindi.



Şarkıcı bir takipçisinin, "Diziye heyecan geldi dedık gerim gerim gerildik" yorumuna, "Valla onun adı heyecan değil!! Başka bir şey" karşlığını verdi.