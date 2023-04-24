Demet Akalın'dan Mert Yazıcıoğlu'na ağır gönderme

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Twitter'da Mert Yazıcıoğlu ile Mert Razaman Demir'i karıştırmıştı. İşte detaylar...

Demet Akalın, Etiler’de bulunan Sahne İstanbul’da sahnedeydi.


Sahne öncesi soruları yanıtlayan ve hafif hasta olduğunu söyleyen Akalın, "Çift hoca ile çalışıyorum. 6-7 kilo verdim. Onlarda beni genç sandı galiba. Yoğun tempo çalıştık. Ama iyiyim” dedi.


Geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını isimli dizide başrol oynayan Mert Ramazan Demir’e sosyal medya hesabından övgü dolu sözler yazarak, yazının sonunda Mert Yazıcıoğlu’nu etiketleyen Akalın’a bunun hatırlatılması üzerine Akalın, “Ben Mert’leri karıştırmadım. Benim başarılı bulduğum Mert Ramazan Demir. Ama diğerinin uzun yıllar kalacağını sanmıyorum” diyerek, sahnedeki yerini aldı.

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