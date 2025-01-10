Coşkun Sabah’tan bomba açıklama! ‘Kadın aldatır erkekler fark etmez’

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin " 19 yıllık evlilik sonrası ayrılınca ne hissettiniz?" sorusuna Coşkun Sabah "Ayrılmamız hayırlı oldu. Ayrılmamıza yakın dönemde sık sık tartışmalarımız oluyordu." dedi.

BEN GÜZELDEN ANLARIM

Ezmeci, " Eşinizle nasıl tanıştınız?" diye sordu. Sabah "Ben güzelden anlarım. Eşim 1995 Türkiye ikinci güzeli. Havaalanında gördüm ve yanına gidip tanıştım. Yıllarca güzellik yarışmalarında jüri üyeliği yaptım. Size bir sır vereyim. Güzellik yarışmalarında ikinci güzel daima birinci seçilenden daha güzeldir. " yanıtını verdi.

HAYATI PAYLAŞACAK BİRİSİNİ İSTERİM

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Tekrar evlenmek ister misiniz?" sorusuna Coşkun Sabah "Hayatın güzelliklerini yalnız yaşamayı sevmiyorum. Hayatı paylaşacak birisini isterim." diyerek cevapladı.

BİR KADIN BU KADAR GÜZEL OLAMAZ

Ezmeci'nin " Yeni single'nız çıktı hayırlı olsun" cümlesinin ardından Sabah "Şarkının ismi Bir Kadın Bu Kadar Güzel Olamaz. Ama bir şarkı için ismi uzun olduğundan sadece bir kadın olarak geçiyor. " dedi.

Son soru olarak Ezmeci'nin "Hiç aldatıldınız mı?" sorusuna ise "Kadın aldatır erkekler fark etmez" diyerek manidar bir cevap verdi.