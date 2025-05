Corendon Airlines 20'nci yılını görkemli bir Gala Gecesi'yle kutladı

Avrupa’nın öncü hava yolu şirketlerinden Corendon Airlines, 20. yılını Antalya Cosmos Theatre’da düzenlediği muhteşem bir Gala Gecesi’yle kutladı.



“20 Happy Flight Years – 20 Mutlu Uçuş Yılı” temasıyla gerçekleştirilen gece, havacılık ve turizm dünyasının yanı sıra kamu kurumlarından, iş, spor, siyaset ve medya camiasından seçkin isimleri bir araya getirdi. Başak Koç’un sunduğu geceye katılanlar arasında Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Acun Ilıcalı, Yılmaz Vural ve Ertem Şener gibi birçok önemli isim yer aldı.



Corendon Airlines, "Tatil Havayolu" mottosuyla 2005 yılında başladığı gökyüzü yolculuğunda birçok yeniliğe imza atarak milyonlarca misafirine konforlu ve ilham verici bir seyahat deneyimi sundu. Sektördeki yenilikçi yaklaşımı ve güçlü iş birlikleriyle fark oluşturan hava yolu şirketi, 20 yıllık başarı hikâyesini kutlamak için görkemli bir gece düzenledi.



KATILIMCILAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Sanatın, eğlencenin ve teknolojinin iç içe geçtiği Antalya Cosmos Theatre’da 22 Mayıs Perşembe akşamı düzenlenen Gala Gecesi’ne, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve Corendon Turizm Grubu'nun Kurucu Ortağı Atılay Uslu ev sahipliği yaptı. Yoğun ilgi gösterilen gecede; Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika, Mısır, İngiltere, Avusturya gibi pek çok ülkeden iş ortakları, kamu kurumlarından, havacılık ve turizm sektörlerinden, iş, spor, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda davetli yer aldı.



BİR HAVA YOLU ŞİRKETİNDEN FAZLASI

Gala Gecesi’nin açılış konuşmasını yapan Yıldıray Karaer, Corendon Airlines’ın gökyüzündeki serüvenine değinerek şu ifadeleri kullandı: “Yirmi yıl önce, ortağım Atılay ile birlikte Brüksel’den Amsterdam’a yaptığımız bir araba yolculuğunda Corendon Airlines’i kurma kararı aldık. Amacımız yalnızca bir havayolu şirketi kurmak değil, insanları güvenli, konforlu ve gönülden hizmetle buluşturan bir tatil havayolu olmaktı. Bugün geldiğimiz noktada, bu hayalin milyonlarca yolcuyla paylaşılan büyük bir başarıya dönüştüğünü görmek büyük bir gurur.”



35 UÇAKLI BİR FİLOMUZLA, YILDA 10 MİLYON YOLCUYA DOKUNAN VE TURİZM SEKTÖRÜNE ÖNEMLİ GELİRLER YARATAN BİR AİLE OLDUK

Yenilikçi, dinamik ve güvenli bir marka yaratmak için uğraştıklarını dile getiren Yıldıray Karaer, sözlerine şöyle devam etti: “Geride bıraktığımız 20 yılda, Corendon büyüyen bir hava yolu markası olmakla birlikte; güçlü bir ekip, güvenilir iş ortakları ve sadık yolcularla kurulan bir topluluk haline geldi. 35 uçaklı bir filomuzla, yılda 10 milyon yolcuya dokunan ve turizm sektörüne önemli gelirler yaratan bir aile olduk. Başarılarımızdan gurur duyuyoruz, ancak yolculuğumuz bitmedi. Hâlâ gelişmek, kaliteli hizmet sunmak ve birlikte daha nice yıllar gökyüzünde buluşmak istiyoruz.” Konuşmasında değerli iş ortaklarına, “şirketin kalbi” olarak nitelendirdiği çalışanlara ve Corendon’u tercih eden milyonlarca yolcuya teşekkür eden Karaer, "20. yılımızı kutladığımız bu çok özel geceyi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birlikte geleceğe doğru uçmaya devam edelim” dedi.



YILDIZLARLA DOLU BİR GECE

Gala Gecesi, unutulmaz performanslarla taçlandı. Sahne, Corendon Airlines’ın uçtuğu destinasyonları temsil eden, yaşadıkları şehirlerin ruhunu taşıyan sanatçılara emanet edildi. Ünlü İspanyol şarkıcı Nalaya Brown, başarılı perküsyon sanatçısı Yusuf Özer ve All Star Ekibi, Fransız-Lübnanlı şarkıcı ve dansçı Carolina Karam, etkileyici sahneleriyle The Big Band, Hunkar Dans Show ve enerjik sahne performansıyla Ivi Adamou, izleyenlere görsel ve işitsel bir şölen sundu. Gece, Juni Juliet’in after party performansıyla son buldu.



CORENDON ROTASINDAKİ LEZZET ŞÖLENİ

Gecenin sahne konsepti yemek menüsüne yansıdı. Misafirlere sunulan akşam yemeğinde, Corendon Airlines’ın rotasındaki destinasyonların özgün lezzetleri bir araya geldi. Konukları adeta dünya lezzetleri turuna çıkaran yemekte her tabakta farklı bir destinasyonun tadı, her lokmada başka bir kültürün izleri vardı. Corendon Airlines, 20. yılını kutladığı bu özel gecede, geçmişten geleceğe uzanan başarı hikâyesini paylaşırken, sektördeki öncü rolünü ve yolcularına sunduğu eşsiz deneyimi bir kez daha gözler önüne serdi.



20. YILI TAÇLANDIRAN HARİKA FIRSATLAR

Corendon Airlines 20. yılını kutlarken, yolcularını mutlu edecek harika fırsatlar sunuyor. Seyahat severler için 20.000 koltukta yüzde 20'ye varan indirim sunulan kampanya, 25 Mayıs 2025 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Kampanyanın kapsadığı uçuşlar ve detaylar, www.corendonairlines.com internet sitesinde yer alıyor.

Corendon ayrıca, tüm otel rezervasyonlarında yüzde 20 indirim imkânı sunuyor. Hotel.corendonairlines.com üzerinden 20 Mayıs 2025 - 8 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan otel rezervasyonlarında misafirlere indirim kuponu hediye ediliyor.

CORENDON20 indirim kodu kullanılarak elde edilecek bu önemli fırsat, 2025 sonuna kadar olan tüm otel rezervasyonlarında geçerli olacak.