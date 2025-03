Çok senaryo okuyan Engin Altan Düzyatan bakın kafasını dağıtmak için ne yapıyor?

Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Her şeyin yolunda olduğunu belirten oyuncu, "Birkaç işimiz vardı. Doktora geldik. Küçük klasik check up... Kitap alışverişi yaptım" dedi. Kitap alışverişiyle ilgili Düzyatan, "O kadar çok senaryo okuyorum ki kafamı dağıtacak kitap arıyorum. Geçen arkadaşımla konuşurken not almıştım, iki tanesini bulup, onları aldım" ifadelerini kullandı.

Alkoçlar, "Birlikte yaptığınız neler var?" sorusuna, "Sürekli her şeyi beraber yapıyoruz. Spora gitmek, resim yapmak ve kitap okumak" cevabını verdi.



DÜZYATAN'DAN PROJE AÇIKLAMASI

Projeleriyle ilgili konuşan Düzyatan, "Senaryolara bakıyorum. Yakında bir şeyler çıkar. Bu aralar dinlenmek iyi geldi" diye konuştu. Sektördeki tekelleşmeyle ilgili oyuncu, "Kendi adıma herhangi bir durumla karşılaşmadım. Mahkeme sürecinde. Benim o süreçlerle ilgili söyleyecek bir şeyim olamaz. Basından takip ediyorum" açıklamasını yaptı.