Çırağan Sarayı'nın bahçelerinde Boğaz’a karşı lüks piknik geleneği

İstanbul’un tarihi dokusunu Boğaz’ın eşsiz manzarasıyla buluşturan Çırağan Palace Kempinski, benzersiz piknik etkinliği ile misafirlerini açık havada, tarihi saray bahçelerinde ağırlamaya devam ediyor.



Boğaz'ın kıyısında, renkli bir konseptle sunulan, Çırağan Sarayı'nın tarihi atmosferiyle bütünleşen lüks piknik deneyimi, konukları tarihle iç içe, zarif ve keyifli bir gastronomi yolculuğuna çıkarıyor. Özenle seçilmiş lezzetlerden oluşan menülerin eşsiz sunumu, şehirde keyifli bir deneyim yaşamak isteyenler için muhteşem bir seçenek sunuyor. Sarayın tarihi atmosferini modern gastronomiyle buluşturan bu özel deneyim, misafirleri açık havada zarif ve çok katmanlı bir lezzet yolculuğuna davet ediyor. Boğaz’ın ferah esintisi eşliğinde, saray bahçelerinde rengarenk bir konseptle sunulan piknik deneyimi; tarihle iç içe, rafine ve keyifli bir sofra etrafında buluşma fırsatı sunarken, her detayında saray mutfağının incelikli yaklaşımını hissettiriyor.



SARAY BAHÇESİNDE GÖZ ALICI BİR SOFRA, BENZERSİZ LEZZETLER

Çırağan Sarayı’nın ihtişamlı bahçelerinde kurulan bu deneyimde misafirlere üç farklı menü alternatifi sunuluyor. Menülerin her biri, özel tarifler ve özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanmış, sofistike bir açık hava sofrası vadediyor.

Menülerin ortak noktası ise taze malzemeler, dengeli tabaklar ve paylaşım odaklı bir sunum yaklaşımı. Peynir ve şarküteri tabaklarından mevsim salatalarına, focaccia ve deniz ürünlerine uzanan seçenekler hem hafif hem doyurucu bir akış yaratıyor. Izgara sebzeler, arancini, mini empanada, tavuk şiş ve farklı sıcak atıştırmalıklara ek olarak istiridye, karides ve lakerda gibi deniz ürünleri de öne çıkıyor. Nefis sandviçler, saray pastanesinde yapılan çeşit çeşit artizan ekmekler, kruvasanlar ve grisini çeşitlerinin yanı sıra mini paçanga böreği, mini etli burger gibi atıştırmalıklar, Boğaz’ın büyüleyici silueti eşliğinde doyumsuz bir gurme piknik deneyimi yaşatıyor. Daha geleneksel tatlar tercih edenler için ise peynir çeşitleri, simit sandviçler ve sıcak lezzetler menüde yer alıyor. Kaymaklı menemen, kavurmalı börek, sucuk, paçanga ve mücver gibi klasikler; günün her saatine uygun, tanıdık ve keyifli bir alternatif sunuyor.

Piknik menüsünde yer alan tatlılardan; sarayın baklava odasında özel baklava şefleri tarafından hazırlanan baklavalar, lokumlar, el yapımı saray sarması, yaz meyveli kekler, yeşil çaylı ve ahududulu muffin, meyveli tartlar ve çikolatalı mus, Antep fıstıklı sarma, üzümlü cevizli muffin ve taptaze meyveler; konukları Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde unutulmaz anılara dönüşen bir tatlı şölenine davet ediyor.

ÖZEL ANLAR İÇİN EŞSİZ BİR ATMOSFER

Enfes saray lezzetleriyle dolup taşan bir piknik sefasında, Çırağan Sarayı ekibinin benzersiz hizmet kalitesi ile sunulan bu deneyim; özel kutlamalar, doğum günleri ve aile buluşmaları gibi etkinlikler için benzersiz bir konsept olarak öne çıkıyor. Lüks piknik deneyimi, minimum 6 kişilik rezervasyonlar için olup, her menü çeşitli içecek paketleriyle zenginleştirilebiliyor.