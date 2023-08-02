Çılgın Zamanlar’da kan değişikliği

Deprem felaketini ve iki turlu seçim sürecini yaşadığımız zor bir tiyatro sezonunda başlamasına rağmen hatırı sayılır bir seyirci sayısına ulaşan, yılın komedi yapımı ödülünü alan Çılgın Zamanlar’da Cem Özer gitti, yerine Hakkı Ergök geldi.

Tiyatro Keyfi’nin sanat yönetmeni Kemal Başar açıklamasında, Cem Özer’le sezon boyu verimli bir çalışma yaptıklarını, emek ve çabasından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Cem Özer ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, yol arkadaşlarına ve karşılaştığı herkese teşekkür etti. “Uluslararası yönetmen, tiyatro neferi Kemal Başar’ın rotasında yolculuk şahaneydi. Bu tiyatronun keyfi bana geçti. Umarım ben de keyif vermişimdir” ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda eserin başrolünü üstlenecek olan Hakkı Ergök, AST deneyiminden sonra Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı bitirdi. Uzun yıllar pek çok başrol oynadığı Devlet Tiyatrosu’ndan geçtiğimiz yıllarda kendi isteği ile erken emekli oldu. Sanatçı, hayat verdiği rollerle önemli tiyatro ödüllerini defalarca aldı. Yazarı olduğu çeşitli romanlar ve tiyatro oyunlarının yanı sıra en iyi dublaj sanatçılarından biri olarak da tanınmaktadır.

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Hakkı ErgökÇılgın Zamanlar

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