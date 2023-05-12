Ceylin Erbak Aytekin’in hayale, duyguya ve düşünceye bürünen mısraları: “Bahar Düşü”

Yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklara dair pek çok gerçeği zarafetle dizelerinde buluşturan Ceylin Erbak Aytekin, kitabı “Bahar Düşü” ile hayallere açılan sayfalara imza atıyor. Karakarga Yayınları tarafından yayımlanan “Bahar Düşü” kitabında yer alan şiirler, okuyucuyu farklı zaman dilimlerine, farklı dünyalara ve atmosferlere sürüklüyor.

Uludağ İçecek’te Kıdemli Marka Müdürü olarak çalıştığı kurumsal iş hayatından, kitap yazma hayalini gerçekleştirmek için ayrılan ve yayımladığı ilk eseri “Zamandan Kaçan Ayrılık” ile yazma serüvenine adım atan Ceylin Erbak Aytekin; şiirleriyle okuyucu karşısına çıktığı “Bahar Düşü” hakkında konuştu. Aytekin, “Yazmak, küçük yaşlardan itibaren hayatımdaki en önemli mihenk taşım oldu. Uzun yıllar boyunca aradığım soruların cevaplarını yazıyla buldum, pek çoğumuzun içinde bulunan yalnızlığı yazıyla doldurmayı seçtim. Orta okulda yatılı okuyordum ve yurt dışından yeni bir şehre, yeni bir okula gelmiştim. Yoluma yazı sayesinde ışık tutabildiğimi, ilk yazmayı denediğim türün şiir ve öykü olduğunu anımsıyorum. Yıllar sonra 30 yaş doğum günüm için çıktığım Hindistan yolculuğunda, kurumsal hayatın ve beraberinde gelen hızlı çalışma temposunun beni çocukluk hayallerimden nasıl da uzaklaştırdığını fark ettim. Kariyerimi bırakarak kendime ve hayallerime bir şans vermeye karar verdim. Sonra da sadece yazdım… Tâ ki yazdıklarım beni önce Zamandan Kaçan Ayrılık’a sonra da Bahar Düşü’ne çıkarana kadar.”

“Bahar Düşü”yle varoluşu merkezine alan Ceylin Erbak Aytekin, güçlü anlatımı ve özgün hayal gücüyle her dizesinde farklı dünyaları aralıyor. Aytekin, doğayı, hayatı ve insanı derin bir gözlemle yansıttığı mısralarını paylaşırken; şiirleri “hayallerim, hayallerime sahip çıkamayışına isyanda” diyor.

Ceylin Erbak Aytekin Kimdir?

Ceylin Erbak Aytekin, 1988 yılında Bursa’da doğdu. İnal Ertekin’de başladığı ilkokulu İsviçre’de bitirdikten sonra, ortaokul ve liseyi İstanbul Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Bir yılı öğrenci değişim programıyla gittiği Vassar College’da geçen lisans eğitimini, Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden ikincilikle mezun olarak bitirdi. İngiltere’de University of Reading’de Gıda Ekonomisi ve Pazarlama yüksek lisansı yaptı. 2010 yılında, Excel İletişim Danışmanlığı’nda Metin Yazarı ve Stratejik Planlama Uzmanı olarak iş hayatına başladı. Kariyerini Türkiye’nin en büyük yerli içecek firması Uludağ İçecek’te Asistan Marka Müdürü olarak sürdüren Aytekin, stratejik pazarlama, marka yönetimi ve ürün geliştirme konularında uzmanlaştı.

Küçük yaşlardan itibaren yaratıcı yazarlık ve fotoğrafçılığa ilgi duyması sebebiyle, Kıdemli Marka Müdürü olarak çalıştığı kurumsal iş hayatını 2019 yılında bıraktı. Hep hayalini kurduğu gibi kendi kitabı üzerinde çalışmaya başladı. Mayıs 2020’de, seksenli yaşlarındaki bir kadının geriye dönük kısa hayat hikâyesi “Bir Günlük, Bir Hayat” Ek Dergi’de yayımlandı. Ekim 2020’de, pandemi dönemi öykülerine yer verilen ilk kolektif kitabı “Sene: 2020” Edisyon Yayınevi tarafından okuyucularla buluşturuldu. Aralık 2020’de, bir martının gözünden kaleme aldığı yaşlı bir adamın cenaze hikâyesi “Martı Şekip”, Öykü Gazetesi’nde yayımlandı. Haziran 2021’de, “Zamandan Kaçan Ayrılık” isimli ilk öykü kitabı, Karakarga Yayınları tarafından okuyuculara ulaştırıldı. Aralık 2022’de, “Bahar Düşü” isimli ilk şiir kitabı aynı yayınevinden çıktı.