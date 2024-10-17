Ceyda Düvenci ile Nefise Karatay buluştu

1997 yılında gerçekleşen güzellik yarışmasında ikincilik derecesi alan Nefise Karatay ve üçüncülük derecesi alan Düvenci ve Karatay'ın dostlukları, yarışmada ilk 20'ye kaldıkları dönemde başlamış. Bambaşka Sohbetler'de öne çıkanları paylaşıyoruz:

CEYDA DÜVENCİ VE NEFİSE KARATAY'DAN İDİL BİLGEN YORUMLARI:

HADSİZLİK SOSYAL MEDYADAN KAYNAKLANIYOR

Ceyda Düvenci ve Nefise Karatay, İdil Bilgen için yapılan yorumları "hadsizlik" olarak yorumladı! Ceyda Düvenci: Güzellik artık göreceli bir şey, bir jüri seçmiş, artık konuşmaya ne gerek var.

Nefise Karatay: O 20 kişinin seçtiği güzel o, başka bir 20 kişi olsaydı başka birini seçecekti

Ceyda Düvenci: Burada mesele bizim hadsizliğimiz

Nefise Karatay: Bu hadsizlik de sosyal medyada kaynaklanıyor. Sosyal medya amacına hizmet ettiği zaman gerçekte şahane, ama insanların gözlerine bakarak söyleyemeyeceğin her şeyi orada klavye başında yazıyor olmak bana çok kibar gelmiyor. Ondan dolayı insanlar bunu büyüttü

Ceyda Düvenci: Bizim senemizde de birinci seçilen arkadaşımıza çok eleştiri yağmıştı.

YAŞ ALMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞANS

Nefise Karatay: Yaş almak çok güzel bir şey ve şans. Yorum yazıyorlar siz de yaşlandınız, ben de 'Çok şükür İnşallah daha da yaşlanırım' diyorum. Sağlıklı yaş almak ne kadar güzel bir şans aslında, 80-90'lı yaşları sağlıklı bir şekilde görebilmek ne kadar büyük bir güzellik.

HAFTADA 3 GÜN 3 FARKLI SPOR YAPIYORUM

YÜZ YOGASI İLE YÜZ KASLARIMI HAREKET ETTİRİYORUM

Nefise Karatay: Haftada 3 gün 3 farklı spor yapıyorum, yüz yogası yapıyorum; yogayla ifadem yumuşadı. Yüz yogası ile ilgili bilgi kirliliği var, herkesin yapmaması, para için yapılmaması lazım... Yüzü ameliyatlı biri de yüz yogası yapamaz. Botox ve dolgu gibi işlemler kasları tembelleştiriyor. hafta 2 kez yüz yogası yaparak kaslarımı hareket ettiriyorum.

YEMEK YAPMAYI BİRAZ ÖĞRENDİM

Nefise Karatay: Yemek yapmayı biraz biraz öğrendim. Yusuf'a söylemiştim benden bekleme diye. Maya'ya yeni şeyler denemeyi seviyorum. Yemek konusunda kendimi geliştirdim.