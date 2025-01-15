Ceren Benderlioğlu moda akımı başlattı!

Netflix’teki Adsız Aşıklar ve Kanal D’de ekrana gelen Eşref Rüya dizilerinin yanı sıra bir sinema filmiyle 2025'e hızlı bir giriş yapan başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu, güçlü oyuncu kadrosunda yer aldığı Adsız Aşıklar dizisinin galasında stiliyle dikkatleri üzerine topladı.

Galaya oyuncu eşi Emir Benderlioğlu’nun takım elbisesiyle katılan Ceren Benderlioğlu, kırmızı halıda tarzıyla adeta yeni bir moda akımı başlattı.

“Bu sene büyük ceketler moda. Daha maskülen bir görünüm istedim, o yüzden Emir’in ceketine tadilat yaptırıp geldim,” diyen güzel oyuncu, cesur tercihiyle tam not aldı.