Cengiz İmren: Müzik Sektöründe Engellendim

Cengiz İmren, yönetmenliğini Hayrettin Güneş’in üstlendiği “Sevsene” isimli yeni şarkısını Grand Müzik etiketiyle cuma günü tüm dijital platformlardan yayınladı. Çekimleri Almanya’da 30 kişilik bir ekiple 48 saatte tamamlanan klip, YouTube’da 5 günde 10 milyon rakamını aştı. Şarkıya gösterilen ilgiden son derece memnun olan Cengiz İmren, önceki gün Arnavutköy Danış Restoran’da basın toplantısı düzenledi. İmren, yıllardır müzik sektöründe engellendiğini iddia ederek ağır cümleler kullandı.

“BU ŞARKI YÜZÜNDEN 25 BİN TL CEZA YEDİM”

Hayatının en önemli şarkılarından birine imza attığını belirterek sözlerine başlayan Cengiz İmren, “Sevsene” şarkısı yüzünden 25 bin TL ceza yediğini söyledi. İmren, “Sanki hayatımda ilk defa bir şarkı çıkarıyorum. Sevsene hayatımın en önemli şarkılarından biri. Bu şarkıyla ilgili çok değişik anılarım var. 4-5 yıl önce Bodrum’dayken bir demo yapmıştım. Arabayla İstanbul, Marmaris, Çeşme gide gele 25 bin TL trafik cezası yedim. Şarkıyı dalıp Allah ne verdiyse gidiyorum. 3 ay sonra bir baktım 25 bin TL trafikten ceza geldi. Bu şarkıyı yazdım, 3 ay uyuyamadım. Bu şarkıyı ‘Bir gün kötü gün olursa’ diye saklamıştım. Yapımcımız Hayrettin Güneş sağ olsun hiçbir masraftan kaçınmayınca şarkıyı yaptık. Mustafa Ceceli aranjesini yaptı. Yeni şarkılarımın çoğu yılbaşına kadar hazır” diye konuştu.

KLİPTE TOPLUMSAL MESAJ VAR

Klipte toplumsal bir mesaj vermeye çalıştıklarını anlatan Cengiz İmren, “Türkiye’de bu klibi çeksem o kadar adamı zor bulurdum. Mekanları zor bulurdum. Sağ olsun Hayrettin Güneş hiçbir masraftan kaçınmadı. Almanya’da Freiburg civarında birçok bölgede çekim yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Klibi toplumsal bir mesaj gibi düşünebilirsiniz. Karı koca arasında, sevgililer arasında muhakkak tartışmalar oluyordur. Biz bunu ‘Sevsene’ mesajıyla dile getirmeye çalıştık. Yerini buldu” dedi.

“ÜRETMEDEN SANATÇI OLAMAZSINIZ”

Cengiz İmren, kendisinin şarkıcı değil sanatçı olduğunu söyleyerek rakiplerine göndermede bulundu. “Üretmeden sanatçı olamazsınız” diyen İmren, “Eteğinizde neyiniz varsa dökün. Artık kenara çekilip durmayacağım. Herkesin bir dönemi devri var. Kendi dönemimin geldiğini görüyorum. Bundan sonra ne kendimi ne de başkalarına nefes aldıracağım. Çünkü halkın yeni şarkıya ihtiyacı var. Kendinizi benimle mukayese edecekseniz benim gibi donanımla olacaksınız. Benim yazdıklarımı yazacaksınız. Benim gibi duruşunuz karakteriniz olacak. Sonra karşıma çıkıp kendinizi benimle mukayese edeceksiniz. Buradan şarkıcılara bir şey söylemiyorum. Onlar şarkıcı zaten. Ben sanatçıyım. Sanatçı yazan, besteleyen, söyleyen, icra eden kişiye denir. Üretmeden sanatçı olamazsınız. Onlar yorumcu” ifadelerini kullandı.

“ENGELLENDİM, ZAMANI GELİNCE KONUŞACAĞIM”

Müzik sektöründe uzun yıllar engellendiğini iddia eden Cengiz İmren, zamanı gelince isim vererek konuşacağını ifade etti. Sert sözler kullanan İmren, “Müziğe çok açım. Sanatımı istediğim gibi icra edemedim. Buna izin vermediler. Bu şarkılarıma yazık etmemek için kendimi zor tutuyorum. Bana “Sus” diyen büyüklerim var. Eninde sonunda konuşacağım, sizi ele vereceğim. Bana yaptıklarınızı, başıma ne dolaplar çevirdiğinizi eninde sonunda bunları anlatacağım. Şu an büyüklerimin hatırına susuyorum. Bir tanesi var, yapımcıda var. Zamanı gelince adlarını söyleyeceğim. Bundan önce ‘Yılan’ şarkımı alıp 3 sene şarkımı çıkarmayanlar, başkalarının okumalarına izin verip şarkıcı olanlar var. Ben şarkımı söyleyemedim, çıkaramadım. Kendi şarkımı çıkarmama izin vermediler. Onların arkasından değil yüzüne konuşurum” şeklinde konuştu.