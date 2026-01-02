Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Necla Karahalil'den komedyene ağır gönderme!

Cem Yılmaz'ın CMXXIV adlı gösterisindeki sözleri tepkiye neden oldu. Komedyenin, "Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca 'Çıtır buldu' diyorlar. 38... Ö*mek üzere" ifadesi, birçok kadın kullanıcı tarafından eleştirildi.



Yılmaz'ın geçtiğimiz sene ayrıldığı 38 yaşındaki aşkı Necla Karahalil ile sosyal medyada isim vermeden ağır bir göndermede bulundu.

Karahalil, "Dişi kurbağaların "Erkeklerden kurtulmak için" ölü taklidi yağtığı belirlendi" haberini sayfasına taşıyarak, "Kurbağa kardeş, ölü taklidin bile adamı sahneye çıkarır" diyerek, Yılmaz'a göndermede bulundu.