Cem Belevi neden aç geziyor?

Cem Belevi, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Urla'da yaşayan şarkıcı, "İstanbul'a gelmişken alışveriş yaptım. Artık İstanbul'a gelip, gidiyorum. Yazlığım Urla'daydı. İstanbul'un boğucu telaşı ve trafiğine çok zaman harcıyoruz. Trafiğine 3-4 saat zaman harcıyoruz. Zamanımın çoğunu Urla'da geçiriyorum" dedi.

Urla hayatından bahseden Belevi, "Bağ, bahçe ve çiftçilik... Tadilat işleri var. Elimden bu tarz işler gelir. Çok keyifli geliyor. Hiçbir şey aksamıyor ve yetişiyorum. Urla yaradı çok güzel şarkılar yazdım" diye konuştu. Gazino albümü geleceğini belirten Belevi, "Ustaların eseri olacak. Orhan Gencebay ve Ferdi Özbeğen de eserler olacak. Ferdi Tayfur şarkılarını almak biraz sıkıntı oluyor. Aileyle görüşmeye çalışıyoruz ama... Ustaların şarkılarını yeniden seslendirememek üzüyor. Orhan Gencebay ile görüştüm. Bir tane şarkı aldım. Ahmet Selçuk İlkan çok yardımcı oluyor" diye konuştu.

Şarkıcı, "Sizin için diziler biraz geride mi kaldı?" sorusuna, "Bir dizi projesi var. Ama benden bağımsız yürüyebiliyor. Konser takviminin müsaitliği önemli... Çok içime sinen proje olması lazım" yanıtını verdi. Geçtiğimiz günlerde tatil fotoğrafının konuşulmasına Belevi, "Ters ışık var. Coğrafi ofsayt var. Urla'nın verdiği rahatlık var. Orada taşa da bastım. Biraz kilo aldım ama o fotoğraf çıkınca aç geziyorum. Spora başladım" diyerek, güldürdü.

Şarkıcı, "Evliliğe yakın hissediyor musunuz?" sorusuna, "Ben hissediyorum ama evlilik bana yakın hissetmiyor. Hayat zor. Herkes çok bireyselleşti. Bende mutlaka melek değilim. Sabırsızlık ve tahammülsüz dönemden geçiyor dünya" diye cevap verdi.