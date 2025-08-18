Çakal sahneye UFO ile indi!

Türk rap müziğinin genç yıldızı Emirhan Çakal, dün gece verdiği dev konserde unutulmaz bir şova imza attı.



Konser öncesi basın mensuplarıyla buluşan Çakal, “110 kişilik bir ekiple dans şovumuz olacak. 2030’dan geliyorum, sahneyi 2050’ye taşıyacağım. Tek amacımız herkesi eğlendirmek. Z kuşağına ait bir genç tarafından böyle bir prodüksiyon yapılabildiğini göstermek benim için büyük bir keyif” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.



Anne ve babasının da konseri izlemeye geldiğini gururla dile getiren rapçi, “Ailelerimiz de burada, bugün sahnemizi izleyecekler” dedi.

Röportajın ardından büyük çığlıklar ve tezahüratlar eşliğinde sahneye çıkan Çakal, UFO görünümlü özel tasarlanmış vinçle gökyüzünden süzülerek konser alanına indi.

Seyircilerin nefesini kesen bu an, geceye damgasını vurdu.

Yaklaşık 60 bin kişiye sevilen şarkılarını seslendiren Emirhan Çakal, sahne şovu, dans ekibi ve dev prodüksiyonu ile adeta bir müzik festivalini andıran performans sergiledi.



Çakal’ın “UFO’lu inişi” ve etkileyici sahnesi, uzun süre gündemden düşmeyecek gibi görünüyor!