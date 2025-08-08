Burcu Özberk'in AVM tarzı!

Burcu Özberk, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı oyuncu, alışveriş sırasında karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Burcu Özberk, "Menajerimin doktor kontrolü vardı onun için geldim, biraz da alışveriş tabi ki" açıklamasında bulundu. Neşeli halleri ve siyahlar içerisindeki şık alışveriş tarzı ile dikkatleri üzerine toplayan Burcu Özberk, alışverişini sonlandırdıktan sonra aracını bıraktığı vale noktasından teslim alıp AVM’den ayrıldı.