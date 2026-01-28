Burcu Kara'dan çarpıcı açıklamalar! Sosyal medya itirafı

Burcu Kara, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Biraz kilo aldığını belirten oyuncu, "Fırtına Kız' filmi için Diyarbakır'daydınız. Orada mı kilo aldınız?" sorusuna, eşi Fırat Parlak'ı kast ederek "Evimde Adana'da büyümüş adam var. Mutfağa meraklı ve becerikli. Evde yemek ve hamur işi yapıyor. Öylesine geçirdiği bir öğün yok. Evin düzeni ona göre değişiyor. Börek yapıp, sarma sarar. Her türlü fırın yemeğini yapıyor. İsmini bilmediğim yemekler yapıyor" yanıtını verdi.

KAR FIRTINASI YÜZÜNDEN YIL DÖNÜMÜNÜ ERTELEDİK

Kara, "Eşiniz Sevgililer Günü gibi özel günlerde sofra kurar mı?" sorusuna ise , "Öyle günleri ben üstleniyorum. O sürprizler bende. Sevgililer Günü'nün pek önemi yok bizim için. 19 Şubat'ta 10'uncu yıl olacak evlilik yıldönümümüz. Evlendiğimiz yer Brugge'e gitmek istedik, biletlerimizi aldık ama kar fırtınası bekleniyormuş. Galiba gidemeyeceğiz" cevabını verdi.

DİYARBAKIR BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Diyarbakır'da çekilen 'Fırtına Kız' filmi için de sorulan soruları yanıtlayan Burcu Kara, "Daha önce gitmediğim yerdi, beni çok etkiledi. Diyarbakır'ı çok sevdim. Hem tarih hem medeniyet var. Set aralarında bile geziyordum. Çok rahat dolaştım ve mutlu oldum. İnsanlar çok misafirperverdi ve güler yüzlü insanlarla karşılaştım. Set çok keyifliydi' dedi.

ŞİVE KOÇU İLE ÇALIŞTIM

Film hakkında açıklamalarına devam eden Burcu Kara, 'Bana hep şehirli kadın rolleri gelirdi, İlk kez gariban, itilmiş ve kakılmış bir ev hanımını Diyarbakır şivesiyle oynadım. Böyle rolleri canlandırmayı hep istiyordum, filme şive çalışarak hazırlandım, online dan şive koçu ile Diyarbakır şivesi çalıştım' açıklamasını yaptı.



ÜŞÜMEYEN İNSANI KISKANIYORUM

İznik'teki köy hayatı hakkında da konuşan Burcu Kara, soğuk aylarda İznike'e gitmediklerini açıkladı. Kara 'Kışın üşümeyi sevmiyorum. Çocuklar da hastalanır diye de korkuyorum, Hayatta hiçbir şey kıskanmam ama üşümeyen insan kıskanıyorum' dedi. Kara, 'Çok üşüdüğüm için kışın İznik'e gidemiyorum. Havalar ısınınca bol bol gidiyoruz, orada aklımızı ve ruhumuzu kurtarıyoruz. Bazen günübirlik gidip, ağaçlara dokunup, dağlara çıkıp, köy kahvesinde alakasız şeyler konuşup ve göle bakmak yetiyor. O bize 1-2 ay katıyor. Benim için kıymetli. Çocuklar da çok seviyor" yanıtını verdi.



HAYAT TAMAMEN BUNA DÖNDÜ

Oyuncu, şarkıcı Funda Arar'ın, "Sosyal medyada dolaşmaktan sıkıldım. İnsanların yediğini görmek rahatsız ediyor" sözlerine,

"Funda'ya hak veriyorum, ben rahatsız olduğum insanları takip etmiyorum. Takibi bıraktığımı görmesin diye ise sessize alıyorum. Bende birçok şeyi görmek istemiyorum. Bende sofra ve yemek paylaşan biri değilim, hassasiyetim var. Pek öyle şeyler yapmam. Şimdi her şey, arabanı, evini, saatini ve yediğini göstermek üzere kuruldu. Hayat tamamen buna döndü. Bu benim karakter ve yetişme tarzıma ters. Ben sosyal medyada ortak dertlerle ilgili olaylara destek olmak ve birilerine yardım etmek gibi şeyler paylaşıyorum" açıklaması ile yanıt verdi.