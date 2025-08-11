Buray Yeşilçam'daki hayran olduğu ismi açıkladı!

Başarılı sanatçı Buray, İstanbul Festivali’nde muhteşem bir sahne performansına imza attı.



Konser öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Buray, muhabirlerin “Sizce Türkiye’nin gelmiş geçmiş en güzel gülen kadını kim?” sorusuna nostaljik bir yanıt verdi.



Filiz Akın, Türkan Şoray gibi isimlerin adının geçtiği röportajda tercihini Gülşen Bubikoğlu’undan yana kullanan Buray, kendisinin büyük bir hayranı olduğununda altını çizdi.

Röportajın ardından sahnedeki yerini alan ve etkinlik alanını dolduram binlerce müzikseveri performansı ile adeta kendinden geçiren Buray, unutulmaz anlat yaşanan gecenin finalini Alaz Alaz ile yaparak sahneyi Gülşen’e devretti.