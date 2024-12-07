Buray Amerika'da double yaptı

Ünlü şarkıcı Buray Amerika'da double yaptı. İşte detaylar...

Buray Amerika'da muhteşem performanslara imza attı.


Amerika turnesinin ilk ayağında önce Washington Dc Union Stage’de, daha sonrada Madonna, Frank Sinatra ve Rolling Stones’inde konserler verdiği New York Palladium Times Square sahnelerinde iki özel konsere imza atan Buray, çoğunluğu türklerden oluşan hayranlarına tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekti.

 

Öte yandan konserlerden arda kalan zamanlarda ekip arkadaşları ile şehir turu da yapan Buray,

 

her iki şehirde de gezilmedik müze bırakmayarak hem kültür hemde enerji depoladı.

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