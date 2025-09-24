Burak Çelik oğluna verdiği Kaan Aslan ismini Hudutsuz Sevda dizisindeki rolünden mi etkilendi?

Burak Çelik, Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Baba olan oyuncu, "Bebeğimizi büyütüyoruz, evdeyiz. Yazın eşim hamileydi tatillerde ona uydum. Ağustosta bebeğimiz oldu. Geceleri ayaktayız. Keyifli ve güzel geçiyor" dedi. Duygusal anlamda Çelik, "Baba olan anlar. Gerçekten tarif edilemez duyguymuş" diye konuştu.

'Hudutsuz Sevda' dizisinde Kaan'ı canlandıran oyuncu, oğluna Kaan Aslan ismini vermesine, "Tesadüf oldu. Annesi Kaan'ı istedi. Ben Aslan'ı istiyordum. Tesadüftü. Ondan etkilendim. Kaan sevilecek bir karakter değildi. O dönem denk geldi, enteresan oldu" şeklinde konuştu.



Yeni proje için oyuncu, "İçime sinen ve değişik bir şey istiyorum. Acelem yok. Dizi de olur film de" ifadelerini kullandı.