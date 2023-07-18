Bülent Ersoy ‘Ben kimseyle pişti olmam’ dedi! Mağazada kumaş bırakmadı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’ndaki kumaşçısı Daima Forever Tekstile gitti.

Diva, burada yaklaşık 4 buçuk saat kaldı. Kendisine kumaş seçiminde eşlik eden Cenk Tezer’e iltifatlar yağdıran Ersoy “Seni canı gönülden tebrik ediyorum. Tuşesi, renklerin ahengi fevkaledenin fevkininde fevkinde. Desenler her şey harika, Ben emprime hastasıyım, ipek severim sende biliyorsun. Tüm dünyayı gezdim ama bu kumaşların bu kadar başarılı olması muazzam. Ellerinize sağlık. Sizleri takdir ve tebrik ediyorum” dedi.

Beğendiği 5 deseni kendine özel kapatan ve tüm toplarıyla birlikte tam 250 metre saf ipek kumaşı satın alan Ersoy “Kimseyle pişti olmaya gerek yok. Bu yüzden benim üzerimde görülen yalnızca bende olur. Ben kimseyle pişti olmam” dedi ve mağazaya 600 bin lira ödedi.