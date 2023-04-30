Bubi´nin “Rölyef Kafesler Ve Heykeller Sergisi” Dg Art Project’te açıldı

Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişisel sergi açmış olan Bubi, 27 Nisan - 27 Haziran 2023 tarihleri arasında küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün yaptığı DG Art Project’teki sergisinde alışılmış malzemelerin dışında; karton, bez ve halatın yanı sıra paçavra gibi atık ürünlere de yer veriyor.

İşlerindeki ilkel, yabani örgülerin yanı sıra kimi zaman düzgün inşa edilmiş kafesler sanatçının birden fazla ruh halinin göstergesi olarak görülebilir. Düşünerek planlayarak işe başlamam diyen Bubi, “Üretim sırasında ansızın konsantre olurum. İş o andan itibaren kendi kendini götürür. Şayet uyanıksam genelde işler çamurlaşır.”

Alışılmış estetik kaygılardan ve ehlileşmeden uzak ümmi kalmanın çabası içinde kafeslerle çevirdiği dünyasında sosyal yaşamında olduğu gibi üretimlerinde de öteki olan bir sanatçıdır Bubi…

Bubi, günümüzde geri dönüşüm ve sürdürülebilirliği yaptığı eserlerle birleştiren, ruhundaki tüm duygularını sanatına yansıtan otodidakt bir sanatçı. Küratör Zeynep Öztürk Bubi için “Bubi’nin eserlerinde monotonluğa ve düzene karşı bir çıkış var. Düzenin içindeki düzensizliği vurguluyor. Sanatında özgün ve özgür bir sanatçıdır. Attığı her düğümde kimsenin göremediği bir düzen var. Ondandır ki eserlerinde imzaya gerek duymuyor.” diyor.

Kumaşlardaki örüntüyle Bubi, kullandığı renkler ve dokusal yapı ile eserin ritmini oluşturuyor. Bu ritmi ise adeta oyunsal bir yapı içinde veriyor. Geometrik arayışlar, detaylar içindeki malzeme örüntüleri durgunluğun içindeki ince – kalın, büyük – küçük dokunuşlar ile izleyiciyi yapıtın içine hapsediyor. Bu üç boyutlu görüntü içinde izleyici eserle bütünleşiyor.

DG Art Project’te açılan sergi, 27 Haziran 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir.