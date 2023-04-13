Boşanmaya karar veren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk açıklama geldi

2022'nin ağustos ayında İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, boşanmaya karar verdi. İşte haberin detayları...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanmayla ilgili ilk açıklamayı yaptı.


Geçtiğimiz ağustos ayında nikah masasına oturan oyuncu ve şarkıcı, ortak bildiri yayınladı.


Evlilikteki krizi çözemeyen ikili, boşanmaya karar verdi.


Eşi Oğuzhan Koç'la yaşadığı evden ayrılan Özdemir, şarkıcının başrolünde oynadığı 'Özür Dilerim' filminin galasına da gitmemişti.

İkili, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayışlı çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu süreci aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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