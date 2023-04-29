Boşanacakları iddia edilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ sessizliğe büründüler

27 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftin boşanmaya karar verdiği iddia edilmişti ve ikili iddiadan sonra sessizliğe büründü. İşte detaylar...

27 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftin boşanmaya karar verdikleri iddia edilmişti. Sanat camiasının örnek çift gösterdiği ikilinin boşanma haberi sosyal medyanın da gündemine oturmuştu. İkilinin, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapmaması da boşanma iddialarını güçlendirdi.


Onan ve Aslantuğ, gazetecilerin telefonunu açmazken, menajerlik şirketlerinin de ikiliye ulaşamadığı öğrenildi. Sessizliğe bürünen çiftin yakın çevresi ise, "Yakın zamanda bir açıklama yapacaklar" dediği iddia edildi.

 

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Arzum OnanMehmet Aslantuğ

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