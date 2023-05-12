Borusan Sanat vefatının 15. yılında Leyla Gencer’i anıyor

Borusan Sanat, 10 Mayıs Salı günü Leyla Gencer’i, aramızdan ayrılışının 15. yılında özel bir buluşma ile andı. Ahmet E. Erenli ve Serhan Bali’nin moderatörlüğünde gerçekleşen bu özel buluşmada, konuşmacı olarak Zeynep Oral, Evin İlyasoğlu, Franca Cella, Daniele Borniquez yer aldı. Gencer’in sanat yolculuğunun yakından tanığı olan konuşmacılar, sanatçının Türkiye’deki gençlik döneminden eğitim hayatına, İtalya’da şekillenen kariyerinden kültür ve sanat hayatına katkılarına kadar pek çok konuda bilgilerini ve anılarını paylaştı. Leyla Gencer’in çok özel konser görüntülerinin izleyiciyle ilk kez buluştuğu bu anlamlı gecede Borusan Klasik’ten canlı radyo yayını yapıldı.

Buluşmanın moderatörlerinden ve Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Koordinatörü Ahmet Erenli geceyle ilgili yorumlarını paylaştı: "Dün akşam çok özel bir vesileyle Borusan Müzik Evi’nde bir araya geldik. Değerli katılımcılarımızla, kendisini yakından tanıma fırsatı bulmuş konuşmacılarımızla ve ilk kez yayınladığımız konser çekimleriyle Leyla Gencer’i, onun hayata ve sanatına bakışındaki titizliğini, tutkusunu ve çalışma azmini konuştuk. Anılarımızı ve ona olan hayranlığımızı paylaştık. Bu çok değerli akşamda bizlerle olan tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz."

BİFO ile Leyla Gencer’in anısına unutulmaz bir gece

Borusan Sanat, her sene olduğu gibi bu yıl da Leyla Gencer anısına bir konser gerçekleştirecek. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), vefatının 15. yılında Leyla Gencer'i 25 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde vereceği konserle anıyor. BİFO ve birbirinden değerli konuk solistler, Leyla Gencer’in anısına bir araya gelerek muhteşem bir geceye imza atacak. 19. yüzyılda G. Bellini ve G. Verdi’yle birlikte İtalyan Romantik opera üslubunu yaratan en önemli bestecilerden biri olan Giochiano Rossini’nin büyük ölçekli iki dinsel yapıtından biri olan Stabat Mater, bu özel konserde dinleyiciyle buluşacak. Koreli koloratur soprano Jay Yang, 2018 yılında Leyla Gencer Şan Yarışması’nda birincilik ödülü kazanan, aynı zamanda BİFO Özel Ödülü ve Leyla Gencer Halk Ödülü’ne de layık görülen mezzosoprano Ezgi Karakaya, başarılı İngiliz tenor Theodore Browne ve dünya sahnelerinde önemli rolleri başarıyla seslendiren bas bariton Burak Bilgili’yi dinleme fırsatı bulunacak. Solistlerle birlikte Jozef Chabroň yönetimindeki Slovakya Filarmoni Korosu’nun konuk olacağı konserde BİFO’yu Carlo Tenan yönetecek.