Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndan Cumhuriyetin 100. yılında görkemli bir açılış konseri

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), sanatın büyüleyici dünyasıyla Cumhuriyet coşkusunu buluşturarak yeni sezonunu bir dünya prömiyeriyle açıyor. BİFO, 12 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde dünya çapında ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Borusan Sanat'ın siparişi üzerine bestelediği 6. Senfonisi "100 Yaşında Bir Çocuk" ile dünya prömiyeri yapacak. Bu anlamlı konser, Cumhuriyetimizin 100. yılını selamlamak ve müziğin birleştirici gücünü vurgulamak amacıyla BİFO izleyicileriyle buluşacak.

Geçtiğimiz sezon yoğun turne programına rağmen bestecilik çalışmalarına ara vermeyen Fazıl Say, 6. Senfoni’yi Cumhuriyetimizin 100. yılını onurlandırmak üzere BİFO için bestelerken, bu eseri kendi başyapıtları arasında bir kilometre taşı olarak görüyor. Açılış konserinde şef kürsüsünde yer alacak Can Okan, şefliğin yanı sıra müziğin evrenselliği ve felsefi temelleri üzerine yaptığı çalışmalarla sanat dünyasına büyük katkılar sunuyor. Okan, yurtiçi ve yurtdışındaki konserlerde hakimiyet kazandığı çoksesli müzik ve opera repertuvarının yanı sıra Fazıl Say ile olan işbirliği ile sanatının sınırlarını genişletiyor. Bu muhteşem prömiyerde Okan yönetimindeki BİFO, Mozart'ın 21. Piyano Konçertosu’nda Fazıl Say’a eşlik edecek.

Konser öncesinde Aydın Büke, Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

CAN OKAN şef

FAZIL SAY piyano

MOZART Piyano Konçertosu no.21, Do Majör, KV 467

SAY Senfoni no.6, “100 Yaşında Bir Çocuk”