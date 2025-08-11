Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın AVM tarzı!

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın AVM tarzı! İşte detaylar...

 

Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.


Öğle saatlerinde geldikleri Zorlu AVM’de ilk durakları Beymen mağazası olan çift, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sonrası kendilerini görüntüleyen muhabirlere iyi çalışmalar dileyen Birkan Sokullu, muhabirlerin ayaküstü sorularına ise, "Tatilden yeni döndük şimdi ise biraz dinleneceğiz, eksiklerimiz vardı onları almak için geldik" açıklamasında bulundu. Mütevazi ve sevecen tavırlarıyla dikkat çeken başarılı oyuncu Birkan Sokullu’nun, sevgilisi Eda Gürkaynak ile alışveriş stilleri ise dikkatlerden kaçmadı.

