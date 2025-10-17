Bir dönemin TV yıldızı olan Korhan Abay, durakta otobüs beklerken görüntülendi!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Bir dönem ekranının aranan ismi olan Korhan Abay, Nişantaşı'nda ortaya çıktı.



Sunucu, otobüs beklerken görütülendi.



Abay, "Yolculuk Gayrettepe'ye... Günlerim iyi geçiyor. Emekli olmadım, kendi yarattığımız yarışmaları yapıyoruz. Baya yoğun çalışıyoruz. Köpeklerim var onlarla ilgileniyorum" dedi.



Bir dönem ekranda olan sunucu, "Bir dönemin efsanesisiniz. Herkes tanıyor sizi" sözlerine, "Eskiden tanıyordu, şimdi o kadar tanımıyorlar. Onun için rahat rahat geziyorum" ifadelerini kullandı. Şimdiki sunucular için Abay, "Çok fazla seyredemiyorum televizyon" açıklamasını yaptı. Tiyatro için sunucu, "Nedim saban ve Ali Poyrazoğlu'ndan teklif geldi. Belki yine tiyatro olabilir. Özledim tiyatroyu" diye konuştu.