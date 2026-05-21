Bestemsu Özdemir: Bu dönemde anne olduğum için kendimi şanssız hissediyorum

Yönetmenliğini ve yapımcılığını İhsan Taş’ın üstlendiği, Taş Yapım imzalı “Kırık Ruhlar” dizisinin çekimleri başladı. Kadın hikâyelerini merkezine alan projede Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Sevtap Karataş, Gizem Tavlan ve Serap Aksoy gibi isimler yer alırken, proje danışmanlığını usta oyuncu Halil Ergün üstleniyor.

Dizide psikolog Neva Arman karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, sete bebeği Sarp Marco ile birlikte geldi. Proje hakkında konuşan Özdemir, kadın odaklı hikâyelerin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kadın hikâyesi olması hepimize keyif veriyor. Çünkü son dönemde kadınların güçlü olduğu hikâyeler çok fazla yok. Bu proje kadınların gücünü anlatıyor. O yüzden benim için çok daha anlamlı.”

Annelik sürecini keyifle geçirdiğini söyleyen oyuncu, oğlunun babası gibi sporcu olmasını istediğini belirtirken, eşinin kendisine büyük destek verdiğini ifade etti. Özdemir ayrıca dünyada yaşanan savaşlar ve toplumsal olaylara değinerek şu sözleri söyledi:

“Bu kadar savaşın, acının olduğu, insanların vicdanını ve merhametini kaybettiği bir dönemde anne olduğum için kendimi şanssız hissediyorum. Herkese biraz vicdan, merhamet ve empati diliyorum.”



HALİL ERGÜN’DEN TAM NOT ALMAK GURUR VERİCİ

Dizide tacize uğrayan kostüm danışmanı Elif karakterini canlandıran Sevtap Karataş ise senaryodan çok etkilendiğini söyledi. Kadın sorunlarının toplumun kanayan yarası olduğunu belirten Karataş, projeye dair şunları söyledi:

“Senaryoyu okuduğumda çok etkilendim. Talihsiz bir olay yaşayan Elif karakterini canlandırıyorum. Bu projede sadece kadınların yer alması beni ayrıca etkiledi. Hikâyenin sonunda büyük bir ters köşe var. Okurken çok şaşırmıştım. Heyecanla bekliyoruz.” Karataş ayrıca, set sırasında Halil Ergün’ün oyunculuk üzerine deneyimlerini paylaşmasının kendisi için büyük bir şans olduğunu belirterek, “Ondan tam not almak benim için gurur verici” dedi.

HALİL ERGÜN: ERKEK EGEMEN KÜLTÜR DEĞİŞMELİ

Projeye destek veren Halil Ergün ise kadın hakları ve kadınların toplumdaki yerine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Bu senaryodan çok etkilendim. Kadın sorunlarını anlatan, erkek elinden çıkmış çok çarpıcı bir hikâye. Kadınlar uygarlıkların öncüsüdür. Ben kadınlardan yana bir adamım. Erkek egemen kültürün değişmesi gerektiğine inanıyorum. Bu proje çok önemli bir konuya dikkat çekiyor.”

İhsan Taş da projeyle ilgili yaptığı kısa açıklamada, “Bir kadın projesine imza attık” ifadelerini kullandı.