Berna Laçin acil ameliyata gireceğini açıkladı! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Berna Laçin, acil ameliyat olması gerektiğini söyledi. Oyuncu, hastaneden paylaşım yaparak, bilgi verdi.

Laçin, "Kul kurar kader gülermiş. Bu akşam şahane bir organizsasyon için Pamukkale’de tek kişilik oyunumu oynayacaktım. Ardından 7 Mart İzmir ve 8 Mart Bodrum'da 'Hayal Satıcısı' oyunumla açacaktım. Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arzeden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım. Tüm seyircilerden çok çok özür diliyorum. İyi günlerde görüşmek üzere, o güne kadar dualarınızı beklerim. Sevgiler, saygılar" dedi.