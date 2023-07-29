Bergama Tiyatro Festivali programı belli oldu

Sürdürülebilir, paylaşan ve dönüşen bir festival olma hayaliyle 11-13 Ağustos tarihlerinde 4. kez seyircilerini ağırlamaya hazırlanan Bergama Tiyatro Festivali’nin merakla beklenen program detayları belli oldu. Tiyatro sahnesinin öne çıkan örnekleriyle birlikte yerli ve uluslararası 12 performansın yanı sıra farklı yaşlardaki katılımcılara yönelik festival özel içerikleri, disiplinlerarası atölye çalışmaları, paneller ve yürüyüşlerden oluşan çok yönlü festival programı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi, BERKSAV (Bergama Kültür ve Sanat Vakfı), Bergama Ticaret Odası ve Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle takipçileriyle buluşacak.

Odeabank ve Mey|Diageo sponsorluğunda 3dots ve BERaBER tarafından Bergama’nın tarihi ve özel mekanları Asklepion Antik Tiyatro; Emre Arolat imzalı kültür merkezi BerKM; Odeon Pergamon; yapımı 1936’da tamamlanan Bergama Müzesi ve Akropol başta olmak üzere 12 farklı mekanda hayat bulacak olan festival, üç güne yayılan programı boyunca hem ücretli hem de ücretsiz etkinlikleriyle her yaştan sanat severe kapılarını açacak.



Bergama Tiyatro Festivali her sene üzerinde durduğu Yerelleşme, Sektörleşme, Kültürel Hayatın Erişilebilirliği ve Çocuklar ve Gençler başlıklarının yanında bu sene ağırlığı hissedilecek komedi işleri ile festival katılımcılarını “Neşeli” bir programa davet ederek bir arada eğlenmenin değerini yeniden hatırlatmayı hedefliyor.

Festivalin heyecanla beklenen performansları belli oldu

Devekuşu Kabare’nin unutulmaz prodüksiyonu ile hafızalara kazınan Turgut Özakman’ın “Deliler” oyununu büyük usta Metin Akpınar ve Mert Fırat’ın ortak yönetmenliğinde günümüze taşıyan DasDas yapımı "Deli Bayramı”; “plastikten neredeyse 7. kıtayı inşa ettiğimiz bir dünyada kadınlar nasıl bir yaşam, iletişim, iletişimsizlik ve yalnızlık yaşıyor?” sorusunu odağına alan Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu & Theater Tri-bühne ortak yapımı ve Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek “Afet&Diana”; sergi ortamını koreografi, madde ve zaman yoluyla bireyler arası süreçler olarak yeniden yorumladıkları sürükleyici solo projeleri ile tanınan Stockholm’de yaşayan ikili Lundahl & Seitl’in gerçekliğin tamamen algılayandan bir projeksiyon biçimi olarak kaynaklandığı bir sistem yarattıkları çalışmaları “Symphony Of A Missing Room”; performatif bir alanda gerçekleşen ve sesini bulmaya çalışan bir kadının hikayesini merkeze alan Melek Ceylan ve Ekibi yapımı bir kadın anlatısı “On İkinci Ev”; sonsuz güzelliğin üç tanrıçasının günümüzdeki hallerinden yola çıkan beden kuklalarının, hikayeler, şarkılar ve bol mücadele dolu bir yarışma ile izleyicilere sıra dışı bir yolculuk vadettikleri yenilikçi bir tiyatro deneyimi olan Olası “işler” yapımı Altın Elma “en güzel olana”; içinde kendi komedisini de barındıran bir Shakespeare trajedisi, Kral Lear’ı mutfak tezgâhında mutfak malzemeleri eşliğinde bir yemeğe dönüştüren Kadro pa yapımı “Lear Mutfakta”; Sarı Sandalye uyarlamasıyla Polonya Kralı Venceslas’a suikast düzenleyerek onu öldürüp yerine geçen Übü Ailesi’nin hikayesinin anlatıldığı Fransız yazar Alfred Jarry’nin dünyaca ünlü eseri “Kral Übü”; hayatlarındaki küçük kayıpların üstüne, iklim krizinin ve değişen kent yaşamının büyük sorunlarına birlikte dalan üç kişinin hikayesini anlatan kumbaracı50 yapımı “Tek Kullanımlık Hikaye”; günümüz politik kavramlarından olan sınır, vatandaşlık, birey, özgürlük meselelerini tartışma odağına alan Tiyatropolis yapımı “Parkta Güzel Bir Gün”; Sermet Çağan’ın 1963 yılında kaleme aldığı Türkiye Tiyatrosunda toplumcu gerçekçi akımın önemli yapıtlarından sayılan “Ayak Bacak Fabrikası” Berksav Oda Tiyatrosu yorumuyla; eşyaların dünyası üstüne kurulu hikayesi ile Naif Bey Kampanyası’nın kukla tiyatrosu “Naif Bey ve Yaveri”; İnci’nin bağırsaklarında yaşayan Zart ve Zort’un kendi dünyalarında var olma savaşı verirken bir yandan da İnci’nin gelişimine yardımcı olmalarını anlatan Lemur Company & Tiyatro Gülgeç ortak prodüksiyonu olarak hayata geçirilen kuklalı-müzikli çocuk oyunu “Pırt” ve afet bölgesinde ve diğer illerde depremden etkilenen çocuklar için hayata geçirilen Kadro pa’nın çocuk oyunu “Ponçi, Posti, Dosti ve Pappi” festival süresince katılımcılarla buluşacak.

Ufuk açıcı deneyim paylaşımları

Bu sene dördüncü kez katılımcılarını ağırlamaya hazırlanan Bergama Tiyatro Festivali kapsamında; festival özel içerikleri, disiplinlerarası atölye çalışmaları, paneller ve yolculuklar başlığında gerçekleşecek etkinliklerle katılımcılar ufuk açıcı bir deneyim paylaşımı yaşama fırsatı bulacak. Festival Özel kapsamında; Bahar Çuhadar & Gülin Dede Tekin & Onur Şimşek yürütücülüğünde hayata geçirilen ve oyun sonrası seyircilerle oyun ekibini buluşturarak katılımcıları keyifli bir sohbete davet ettikleri “Oyun Çıkışı”, çağdaş tiyatro çalışmalarını desteklemek amacıyla Lemur Company ve Bam İstanbul tarafından kurulan Dan Kadıköy yürütücülüğünde gerçekleştirilecek ve sık sahnelenmeyen klasikleri ve yeni yazılmış çağdaş metinleri festival katılımcısı oyuncular ve festival seyircileri ile buluşturmayı amacıyla Jean Anouilh’in Antigone eserinin okunacağı “Dan Kadıköy Oyun Okuması”, elektronik, deneysel müziğin disiplinlerarası temsilcisi Ah! Kosmos ile kemancı ve besteci Ceren Türkmenoğlu’nun bir arada Akropol’ün büyülü atmosferinde deneyimleyecekleri “Akropol Serisi #2 Ah! Kosmos & Ceren Türkmenoğlu” performansı, Türkiye’de komedi kültürünü desteklemek amacıyla kurulan Tuz Biber Stand Up’ın sevilen komedyenlerinden ilişkiler ve şehirler üzerine gösterisiyle Tuna Kalınsaz ve yepyeni gösterisiyle seyirciyle buluşmak için tarif edilemez fakat anlaşılabilir bir heyecan içerisinde olan Doğu Can, Yolculuklar kapsamında; Ege Üniversitesi öğretim üyesi, Eskiçağ Tarihçisi Doç. Dr. Murat Tozan yürütücülüğünde gerçekleşecek ve katılımcıların Antik Pergamon kentinde inşa edilmiş tiyatro yapılarının ortaya çıkışı, gelişimi, mimarisi ve kullanımına dair bilgi edinebileceği “Pergamon Antik Tiyatrolar Yürüyüşü”, Mimar Fatih Kurunaz yürütücülüğünde gerçekleştirilecek ve katılımcıları günümüze ulaşan antik dönem eserlerinden ve devşirme elemanlardan yola çıkarak, Osmanlı Dönemi mimari mirasını anıtsal eserler ile sivil konutlar üzerinden yapılan okumalarla, kentin dar sokaklarında “çok katmanlı” bir yolculuğa çıkaracak “Bergama Kale Mahallesinde Çok Katmanlı Bir Yürüyüş” ve Bergama Müze Müdürü Nilgün Ustura yürütücülüğünde gerçekleştirilecek “Bergama Müzesi Eser Koleksiyonu Üzerinden Kent Tarihi Anlatımı”. Paneller kapsamında; İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü Başkanı ve , İzmir Akdeniz Akademisi Başkanı Doç. Dr. Serhan Ada yürütücülüğünde “Kent, Hareketlilik ve Kültür” ve “Kent Aktörleri, Kültür ve Yönetişim”, İzmir Akdeniz Akademisi Genel Koordinatörü Çiçek Ş. Tezer yürütücülüğünde gerçekleştirilecek ““Kültür Hakkı” ve Kentsel Adalet”, sürekli değişen dünyamız ve bununla birlikte gelen zorluklar hakkında yeni bakış açıları toplama hedefiyle 2013 yılında kurulan Hollanda çıkışlı ekip Nineties Productions yürütücülüğünde gerçekleştirilecek “Nineties Productions Yuvarlak Masa” ve “Sahne Sanatlarına Yeni Bakış Açıları”, Atölyeler kapsamında; Hilal Polat yürütücülüğünde gerçekleşecek ve çöp bu dediğimiz her şeyin ileri dönüşüm için bir şansı hak ettiğini, etrafımıza bakarken çöp diye görmezden geldiğimiz nesnelere karşı algımızı değiştirmeyi amaçlayan “Mask Atölyesi: Başkasının Çöpü Benim Hazinemdir”, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı (DTMK) Türk Halk Oyunları Bölümü’nden Mert Zıngıl yürütücülüğünde gerçekleşecek “Geçmişten Günümüze Zeybeklik ve Zeybek Dansları” ve Altın Kepçe ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve katılımcıların Bergama’nın çok katmanlı kültürel mirasının bir öğesi olan yöresel yemeklerini tatma imkânı bulacağı “Bergama Yemekleri Tadım” festival boyunca katılımcıları ağırlayacak.

Biletler şimdi Mobilet’te satışta

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi paydaşlığında, Bergama Ticaret Odası (BERTO), Bergama Kültür Sanat Vakfı (BERKSAV) ile Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle 11-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 4. Bergama Tiyatro Festivali boyunca kamusal alanda katılımcılarla ücretsiz olarak buluşacak pek çok etkinliğin yanı sıra; “Deli Bayramı”, “Kral Übü”, “Afet&Diana”, “Pırt” performansları; “Mask Atölyesi: Başkasının Çöpü Benim Hazinemdir”, “Geçmişten Günümüze Zeybeklik ve Zeybek Dansları”, “Bergama Yemekleri Tadım” atölye çalışmaları; Yürüyüşler başlığıyla gerçekleşecek “Pergamon Antik Tiyatrolar Yürüyüşü” ile “Bergama Kale Mahallesinde Çok Katmanlı Bir Yürüyüş” ve Festival Özel kapsamında deneyimlenecek Murat Mahmutyazıcıoğlu yürütücülüğünde gerçekleştirilecek “Dan Kadıköy Oyun Okuması” etkinliklerinin biletlerine Mobilet üzerinden ulaşılabiliyor.

Odeabank ve Mey|Diageo sponsorluğunda 3dots ve BERaBER tarafından geliştirilen, bölgesel tiyatro ekiplerinin oyunlarından uluslararası performanslara kadar uzanan çok yönlü bir seçkinin ve etkinlik programının yer alacağı festival ile ilgili duyuruları takip etmek için bergamatiyatrofestivali.com adresini ziyaret edebilir ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.