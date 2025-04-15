Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'le 'Türkiye'nin en itici çifti' anketinde isimlerinin geçmesine cevap verdi!

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin aslı programının konuğu Berfu Yenenler oldu. Yenenler birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

Aslı Şafak’ın sorusu üzerine Yenenler, "Üçüncü çocuğu düşünmeye başladık. 29 yaşındayız bu sene 30 olacağım gücüm var. İkisi de okula başladı. Üçüncü çocuk için şimdi güzel vakitler olabilir" Yenenler sözlerine şöyle devam etti "Mete düşük tehlikesi olan bir gebelikti. O sırada gittiğimiz başka bir doktor vardı ve 'bu çocuk down sendromlu olacak' dedi. 'Bunu öğrenmek için bir test yapılıyor ama o testi size yapmam bu riski almam çünkü siz ünlüsünüz o riske girmiyorum' dedi. 'Hatta yaşaması da beklenmiyor' dedi. 'Sonra kendi doktorum Mete öyle bir şey yok sakin olun' dedi. Bizde doktorumuz Mete'nin ismini oğlumuza verdik."



DİŞİL KADIN PROFİLİ DEĞİLİM

Türkiye’nin en itici çiftleri anketinde isimlerinin geçmesiyle ilgili konuşan Yenenler, "Neden itici çift seçilmeyelim ki göz önündeyiz ikimizde çalışıyoruz ikimiz de gözün önünde iş yapıyoruz mutluyuz birbirimizle birlikteyiz negatif bir şey bulamadıkları için negatif bir şey eklemek isteyenler olabilir" dedi.



ÇEKTİĞİM HALDE YAYINLAMADIĞIM KONUK OLDU

YouTube’da talk Show yapan Berfu Yenenler programına gelip konuşmayan konuklarla ilgili şu sözleri söyledi: "Konuşmayan konuk diye bir şey var. Konuşmayacaksan niye geldin? Yayınlayamadığımız bir program oldu. Program esnasında seyirciler varken sürtüşmeye başladık. Yayınlamadık sonra."