Beren Gökyıldız'ı kilosu için eleştiren İbrahim Tatlıses'ten flaş açıklama

Beren Gökyıldız'ı kilosu için eleştiren İbrahim Tatlıses'ten flaş açıklama... İşte haberin detayları...

İbrahim Tatlıses, Show TV'nin yeni dizisi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın başrol oyuncusu Beren Gökyıldız'a uyardı bulunmuştu.

Şarkıcı, Twitter'dan, "Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 5/6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara'da Profesörün Kebap Salonu'nda görmüştüm. Kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah. Abisini dinlerse sevinirim, iyi çalışmalar kızım seni izliyorum!!" diyerek uyarıda bulundu.

 


Tatlıses, "Allah aşkına bu yazıda ne var? Aramak istersen çok şey var. Ben içimden geçen güzellikleri yazdım. Sizler de içinizde geçen çirkinlikleri yazdınız. Bu kadar basitsiniz!" diyerek, kendisini savundu.

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İbrahim TatlısesBeren Gökyıldız

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