Baturay Özdemir yarışının kendisiyle olduğunu söyledi

Ünlü komedyen Baturay. Özdemir, katıldığı bir etkinlikte hem sahne kariyeri hem de televizyon ve sinema projelerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Tarzıyla ilgili esprili bir dille konuşan Özdemir, “Herkes çok şık, benim canım sıkıldı. Daha şık olabilirdim. Kendimi kendim giydirdiğim için sıkıntı yaşıyorum” diyerek güldürdü.

Stand-up dünyasında rekabet olmadığını belirten Özdemir, “Sağ olsunlar, dört yıldır kapalı gişe oynuyorum. O yüzden ben kimseyle değil, kendimle yarışıyorum” ifadelerini kullandı.

DİJİTALDE YÜKSELEN İŞLERİN HEPSİ KOMEDİ

Televizyon dizilerinin uzun sürelerine de değinen ünlü komedyen, bu şartlarda komedi üretmenin zor olduğunu vurguladı. Özdemir, “Televizyonda dizi süreleri çok uzun. Bu nedenle gerçek anlamda komedi yapılamıyor. Dramaların içine komik karakterler yerleştiriyorlar. Dijital platformlarda yükselen işlere baktığınızda ise hepsinin komedi olduğunu görüyorsunuz. Aslında komediye ciddi bir talep var ama bu dizi sürelerinde komedi yapmak mümkün değil. Bu yüzden televizyona bir iş yapmayı hiç düşünmüyorum” dedi.

Sinema projeleriyle ilgili de müjde veren Özdemir, “Bir sinema projem var. Bu sene onu izleyiciyle buluşturacağım” diye konuştu.