Bahçe davetlerinde her ayrıntı bir armoni oluşturmalı

Açık havada bahçe daveti organize etmek oldukça dikkat isteyen bir süreç. Üstelik her şeyin yolunda gitmesi adına bu sürecin planlı ve programlı bir şekilde kurgulanması, her senaryonun en ince ayrıntısına kadar detaylandırılması gerekiyor. Hem çifti hem de davetlileri tatmin edecek bir bahçe davetinin yaratıcı ve kişisel olması gerektiğine dikkat çeken Ginger İstanbul’un Kurucusu Yasemin Önal, benzersiz bir atmosfer yaratarak unutulmaz bir güne imza atılabileceğini ifade etti.

Yaz aylarının olmazsa olmazları arasında gelen bahçe davetleri, keyifle geçirilecek özel bir gün için oldukça ideal olsa da bazı standartları da beraberinde getiriyor. Bahçenin büyüklüğünden sahip olduğu toprak özelliklerine, seçilecek ikramlıklardan görsel ögelerin uyumuna kadar her detay, titizlikle hazırlanarak bu özel günü daha da değerli kılmalı. Bu noktada bahçe davetlerinde çiftlerin yaratmak istedikleri atmosfere uygun planlama olmasının şart olduğunu belirten Ginger İstanbul’un Kurucusu Yasemin Önal, her bahçenin kendine özgü olduğunu vurgulayarak dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

Her bahçeye detaylı planlamalar yapılmalı

Yaz aylarında gerçekleştirilen bahçe davetlerinin ev içerisinde veya iç mekândaki davetlere göre çok daha detaylı bir içeriğe sahip olduğunu belirten Yasemin Önal; “Her bahçe birbirinden çok farklı büyüklüklerde, farklı şekillerde olabildiği için tamamen bu detaylara göre çalışmalarımızı ve planlamamızı yapıyoruz. Davet düzenlediğimiz bazı bahçeler katmanlı, bazıları engebeli, bazıları bol ağaçlı olabiliyor. Biz her bahçe davetini, sıfırdan bir yaklaşımla projelendiriyoruz. Kimi bahçelerde zemin engebeli veya mobilya yerleştirmeye uygun olmayan yumuşak bir zemine sahip olduğu için halı kaplı podyum ile zemini kaplayarak düzleştirme işlemi yapıyoruz. Kimi zaman bahçelerin çok büyük bir kısmını havuz kapladığı için havuzun üzerini kapama podyumuyla kapatıp, davete misafirleri ağırlamak için alan kazandırıyoruz. Tüm bu detaylı planlamaya karar verebilmek için ilk etapta alanın bir videosunu görmeyi tercih ediyoruz, ardından organizasyon konfirme olduktan sonra mutlaka mekân keşfi yapıyoruz. Bahçe davetinin birçok önemli unsuru var, örneğin uygun oturma grubu düzeneği, masa düzeneği seçmek veya alanı doğru kullanmak çok önemli. Bize göre bir bahçe davetinde arzu ettiğimiz ambiyansı bize verebilecek en önemli unsur ışık. Bu noktada Ginger İstanbul olarak gerçek mum ışığı ve ortama benzersiz bir atmosfer kazandıracak aydınlatmalar kullanıyoruz” dedi.

Bahçe davetlerinde menüden aksesuarlara kadar her detay bütünlük yakalamalı

Her çifte, her bahçeye, her alana özel yaklaşmayı tercih ettiklerinin altını çizen Yasemin Önal; “Her davet, kendine özeldir ve farklı bir hikayesi vardır. Bu noktadakişiselleşmeye çok önem veriyoruz. Ev içi davetlerde de bahçe davetlerinde en önem verdiğimiz unsur ise her şeyin birbiriyle uyum içinde olması. Renklerinuyumu, aksesuarların uyumu, menünün uyumu ve tüm bunların çiftimizi doğru yansıtması çok önemli. İstisnasız herdavette önemsediğimiz bir konu ki var ki, bahçe davetlerinde daha büyük önem kazanıyor. O da hiç kuşkusuz fotoğraf çekimi. Biz her ne kadar menünüz,ikramlarımız, dekorumuz, yarattığımız ambiyansla davete imzamızı atmak istesekde bunu ölümsüzleştirmek ancak o geceden kalan mükemmel fotoğraflar ile mümkünolabilir. Bu nedenle bahçe davetlerinde çiftlerimizin fotoğraf çekimi içindoğru ekiple çalışmasını öneriyoruz” diye belirtti.

Bahçe davetlerinde ev, pasta ve konsept uyumu dikkat çekiyor

Açıkhavanın büyüsünü yakalamak için uyumda ev, pasta ve konseptin çok belirleyiciolduğunu dile getiren Önal, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu üçlününuyumunu belirleyebilmek için öncelikle çiçek tonlarımıza karar vermekgerekiyor. Ardından bu renklerle bir örnek olacak şekilde pastanınçiçeklendirmesi yapılıyor; ikram tepsilerindeki mini buketler, nişan tepsisiveya bir nikah ise nikah kürsüsünün çiçek aranjmanları hazırlanıyor. Zamanzaman tedarik ettiğimiz bahçe mobilyalarımızı konsepte uygun renklereboyattığımız gibi sıfırdan o davete uygun olan yeni mobilya/dekor pano vb.ekipman ürettirdiğimiz de oluyor. Bu noktada ikramlıklarımız da bu uyumun birparçası olarak kompozisyondaki yerini alıyor. Biz genellikle bahçe davetlerindefingerfood yani kokteyl usulü servis şeklini ön plana çıkarmayı tercih ediyoruz.Menü içerikleri de servis şekline göre değişiklik gösterebiliyor. Fingerfoodserviste ev davetleri & bahçe davetlerindeki menülerimiz birbirinden çokfarklı olmasa bile, bahçede davetler kimi zaman parti havasında geçebileceğiiçin menüye mini shot çorbalar ve mini sucuk ekmekler gibi after partyikramları eklenebiliyor.”

Tüm sürprizlere hazırlıklı olunmalı

Sözkonusu açık hava davetleri olduğunda hava muhalefeti dahil tüm sürprizlerehazırlıklı olunması gerektiğini söyleyen Yasemin Önal, “Örneğin havanın yağışlıolması durumunda şeffaf çadır opsiyonunu, B planı olarak mutlaka aileye sunuyoruz.Elektriklerin kesilebilme ihtimali veya evin trafosunun tüm aydınlatma ve müziksisteminin yükünü kaldıramama olasılığına karşı mobil jeneratörü bahçedavetlerimizde hazır bulunduruyoruz. Böylece tüm olası riskleri minimize edereko özel güne gölge düşmesine izin vermemeye gayret ediyoruz” diyerekaçıklamalarını tamamladı.