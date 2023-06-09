Babalar Günü kahvaltısının keyfini Boğaz'da Ist Too'da çıkarın

Babalar Günü’nü keyifli bir kahvaltı buluşması ile kutlamak isteyenler, IST TOO’nun Hafta Sonu Kahvaltısı’nda bir araya geliyor. Shangri-La Bosphorus’un Boğaz manzaralı terasıyla öne çıkan restoranı IST TOO, misafirlerine keyifli bir Babalar Günü kahvaltısı vadediyor. Her damak zevkine uygun seçeneğin bulunduğu menüde, peynir tabağı, şarküteri çeşitleri, bal, kaymak, salata tabağı ve yumurtalı lezzetlerden oluşan klasik Türk kahvaltısından, Danimarka çöreğine, su böreğinden tarçınlı Fransız tostuna kadar uzanan geniş bir seçki içeriyor. Hamurişi çeşitleri olan simit, poğaça, gözleme, kruvasan ve brioche gibi lezzetler, usta şefler tarafından taze olarak hazırlanıp misafirlere sunuluyor. Ayrıca mıhlama, pide çeşitleri ve menemen gibi Türk mutfağının vazgeçilmezleri de menünün gözde lezzetleri arasında yer alıyor.

Babalar Günü’nü de kapsayacak şekilde her cumartesi ve pazar günü 11.00 ve 14.00 saatleri arasında sunulan Hafta Sonu Kahvaltısı, babasını İstanbul manzarası ve lezzetli bir kahvaltı ile şımartmak isteyen misafirlerini bekliyor.

Babalar Günü kahvaltısı ile ilgili bilgi almak isteyen misafirler reservations.slib@shangri-la.com adresine e-posta atabilir; rezervasyon için ise +90 212 275 88 88’i arayabilir, www.shangri-la.com/tr/istanbul/shangrila/ adresini ziyaret edebilirler.