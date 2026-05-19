Aysun Kaya: Müziğin Kleopatrasıyım

Müzik dünyasında sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çeken sanatçı Aysun Kaya, yeni albüm çalışmaları için repertuar toplamaya başladı.

Yeni albümünde farklı imajı ve sürpriz şarkılara da yer vereceğini ifade eden Aysun Kaya “Bu çalışma eski ile yeni şarkıların yer alacağı zirve albüm olacak” ifadesini kullandı.



Aslen Sarıkamış doğumlu olan güzel yorumcu Aysun Kaya’nın kökeni büyük dedesinden dolayı Mısır’a dayanıyor.



Sevenlerinin güzelliğiyle ilgili iltifatlarını önemsediğini dile getiren Aysun Kaya “Hiçbir şey tesadüf değil. Benim büyük dedem mısırlı. Genlerimde belki de Kleopatra’nın güzelliğini taşıyorum. Yapay zekayı bile şaşırttığıma göre, görünen köy kılavuz istemez. Ben de müzik dünyasının Kleopatrasıyım” dedi.



Kaya, bu doğrultuda hareket ederek albüm ve sahne çalışmasında otantik ve oryantalist bir şov hazırlığı içinde olduğunu da söyledi.