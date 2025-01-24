Ayşe Barım gözaltına alındı!

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, 'Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği' iddiasıyla soruşturma açıldı.

Barım, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Barım'ın şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği iddia ediliyor. Polis ekiplerinin, Ayşe Barım'ın evinde ve iş yerinde de arama yaptığı iddia ediliyor. Barım hakkında sektördeki tekelleşme nedeniyle soruşturma açılmıştı.